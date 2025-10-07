martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 07:05
Canal 4.

Hoy en Sin Límites estarán Mario Pizarro y Raúl Jorge

El candidato de Jujuy Crece hablará sobre sus propuestas de campaña, mientras que el intendente capitalino sobre temas de interés general.

Por  Redacción de TodoJujuy
La entrevista se emitirá desde las 14:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y también podrá seguirse en simultáneo a través del canal de YouTube de la emisora.

De cara a las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre, Pizarro brindará detalles de la campaña que lleva a cabo Jujuy Crece y sobre las principales propuestas de ese espacio.

Mientras que el intendente de la capital jujeña hará referencia a diversos temas de interés general para los vecinos de la ciudad.

Sin Límites

Sin Límites es un programa de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas. Bajo la conducción de Alberto Siufi, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, sumando miradas desde distintos sectores.

