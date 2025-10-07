Hoy en Sin Límites estarán Mario Pizarro y Raúl Jorge

Invitados en Sin Límites.

Este martes, el programa Sin Límites, que conduce Alberto Siufi, contará con la presencia de Mario Pizarro, candidato en a diputado nacional por el frente Jujuy Crece y también estará el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge.

La entrevista se emitirá desde las 14:00 por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y también podrá seguirse en simultáneo a través del canal de YouTube de la emisora.

De cara a las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre, Pizarro brindará detalles de la campaña que lleva a cabo Jujuy Crece y sobre las principales propuestas de ese espacio.

Mientras que el intendente de la capital jujeña hará referencia a diversos temas de interés general para los vecinos de la ciudad.

Sin Límites Sin Límites es un programa de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas. Bajo la conducción de Alberto Siufi, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, sumando miradas desde distintos sectores.

