domingo 21 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de septiembre de 2025 - 20:58
Policiales.

Arrestaron a un hombre por violencia de género en El Chingo: la víctima sufrió una fractura

La policía intervino tras una denuncia anónima y detuvo al agresor por violencia de género. La mujer, de 55 años, debió ser hospitalizada y será operada.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Arrestaron a un hombre por violencia de género en El Chingo: la víctima sufrió una fractura

Arrestaron a un hombre por violencia de género en El Chingo: la víctima sufrió una fractura

Una rápida y efectiva intervención policial permitió la detención de un hombre de 50 años acusado de violencia de género por agredir físicamente a su concubina, de 55, en el barrio El Chingo. El hecho ocurrió el jueves 18 de septiembre por la tarde y dejó como saldo a la víctima con una fractura en la muñeca que requerirá intervención quirúrgica.

Lee además
violencia de genero: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja
Barrio El Chingo.

Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja
Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada - Imagen ilustrativa  video
Policial.

Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada

El procedimiento se inició alrededor de las 14:45 horas, luego de que una llamada anónima alertara a las autoridades sobre una situación de violencia doméstica. Un móvil policial se dirigió de inmediato a la avenida Maimará, en cercanías de la escuela República de Italia.

Fractura y cirugía

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde el médico de guardia constató la fractura y determinó la necesidad de una cirugía para su recuperación. A pesar de la gravedad de la lesión, se encuentra fuera de peligro.

El agresor fue arrestado en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La Fiscalía interviniente inició las actuaciones correspondientes por el delito de lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

Este caso vuelve a poner en relieve la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir hechos de violencia doméstica. Gracias a la rápida denuncia de una vecina, la policía pudo actuar con celeridad y evitar que el episodio pasara a mayores, garantizando la asistencia inmediata a la víctima y la detención del agresor.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Violencia de Género: arrestaron a un hombre por golpear a su pareja

Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada

FNE 2025: Color y alegría en la primera jornada de exposición de carrozas

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Hay alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 70 km/h: en qué zonas

Lo que se lee ahora
Viento norte en toda la provincia.
Clima.

Hay alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 70 km/h: en qué zonas

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

Viento norte en toda la provincia.
Clima.

Hay alerta amarilla en Jujuy por vientos de hasta 70 km/h: en qué zonas

Elección del Paje 10.
Domingo.

FNE 2025: este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

Desfile de Carrozas desde Ciudad Cultural 
Imperdible.

FNE 2025: Así se vivió el desfile doble en Ciudad Cultural con transmisión de Canal 4

Nicki Nicole mostró el romántico regalo de Lamine Yamal por el Día de la Primavera
Romance.

Nicki Nicole mostró el romántico regalo de Lamine Yamal por el Día de la Primavera

El reencuentro de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación
Celebridades.

El reencuentro de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel