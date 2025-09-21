Arrestaron a un hombre por violencia de género en El Chingo: la víctima sufrió una fractura

Una rápida y efectiva intervención policial permitió la detención de un hombre de 50 años acusado de violencia de género por agredir físicamente a su concubina, de 55, en el barrio El Chingo. El hecho ocurrió el jueves 18 de septiembre por la tarde y dejó como saldo a la víctima con una fractura en la muñeca que requerirá intervención quirúrgica.

El procedimiento se inició alrededor de las 14:45 horas, luego de que una llamada anónima alertara a las autoridades sobre una situación de violencia doméstica. Un móvil policial se dirigió de inmediato a la avenida Maimará, en cercanías de la escuela República de Italia.

Al llegar al lugar, los agentes escucharon los gritos de auxilio de la mujer desde el interior de la vivienda. Tras ingresar y entrevistarla, confirmaron que había sido empujada por su pareja, lo que le provocó una caída y una lesión grave en la muñeca. Según testigos, el agresor se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del ataque.

Fractura y cirugía La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde el médico de guardia constató la fractura y determinó la necesidad de una cirugía para su recuperación. A pesar de la gravedad de la lesión, se encuentra fuera de peligro.

El agresor fue arrestado en el lugar y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La Fiscalía interviniente inició las actuaciones correspondientes por el delito de lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género. Este caso vuelve a poner en relieve la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir hechos de violencia doméstica. Gracias a la rápida denuncia de una vecina, la policía pudo actuar con celeridad y evitar que el episodio pasara a mayores, garantizando la asistencia inmediata a la víctima y la detención del agresor.

