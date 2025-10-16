jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 14:02
Policiales.

Detienen a un hombre que amenazaba con una pistola a su mamá en Jujuy

El hecho ocurrió esta mañana en el barrio Alberdi. El sujeto fue reducido por el C.E.O.P. tras amenazar a su familia con una pistola calibre 22.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Detienen a un hombre que amenazaba con una pistola a su mamá.

Detienen a un hombre que amenazaba con una pistola a su mamá.

Un hombre de 32 años fue demorado esta mañana en barrio Alberdi luego de que amenazara con un arma de fuego a su madre y a sus hermanos dentro de una vivienda ubicada sobre calle Alberro. La intervención estuvo a cargo de personal del Centro de Operaciones Policiales (C.E.O.P.), que actuó tras un llamado al 911.

El hecho se registró cerca de las 07:45, cuando la Policía recibió una alerta sobre una situación de conflicto familiar. De inmediato, un grupo del C.E.O.P. se trasladó al lugar junto a personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional N°1.

Con autorización de la víctima, los efectivos ingresaron al domicilio y lograron reducir al hombre, que mostró resistencia durante el procedimiento. No se registraron personas heridas.

Secuestro del arma y actuaciones judiciales

Durante la intervención, el personal policial secuestró una pistola calibre 22, que habría sido utilizada para amenazar a los familiares. El sujeto fue trasladado a la subcomisaría San Francisco de Álava, donde quedó a disposición de la Justicia por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.

Dónde pedir ayuda ante una emergencia o situación de violencia

Ante cualquier hecho de violencia o amenaza, la línea 911 funciona las 24 horas del día para recibir denuncias y pedidos de asistencia inmediata en todo el territorio provincial. El llamado es gratuito y permite coordinar la intervención de policía, bomberos o servicios médicos, según la emergencia.

Además, quienes atraviesen situaciones de violencia familiar o de género pueden comunicarse al 144, una línea nacional, gratuita y confidencial que ofrece contención, información y acompañamiento

