Detienen a un hombre que amenazaba con una pistola a su mamá en Jujuy

Detienen a un hombre que amenazaba con una pistola a su mamá.

Un hombre de 32 años fue demorado esta mañana en barrio Alberdi luego de que amenazara con un arma de fuego a su madre y a sus hermanos dentro de una vivienda ubicada sobre calle Alberro. La intervención estuvo a cargo de personal del Centro de Operaciones Policiales (C.E.O.P.), que actuó tras un llamado al 911.

El hecho se registró cerca de las 07:45, cuando la Policía recibió una alerta sobre una situación de conflicto familiar. De inmediato, un grupo del C.E.O.P. se trasladó al lugar junto a personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional N°1.

Con autorización de la víctima, los efectivos ingresaron al domicilio y lograron reducir al hombre, que mostró resistencia durante el procedimiento. No se registraron personas heridas.

Secuestro del arma y actuaciones judiciales Durante la intervención, el personal policial secuestró una pistola calibre 22, que habría sido utilizada para amenazar a los familiares. El sujeto fue trasladado a la subcomisaría San Francisco de Álava, donde quedó a disposición de la Justicia por los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad.

Dónde pedir ayuda ante una emergencia o situación de violencia Ante cualquier hecho de violencia o amenaza, la línea 911 funciona las 24 horas del día para recibir denuncias y pedidos de asistencia inmediata en todo el territorio provincial. El llamado es gratuito y permite coordinar la intervención de policía, bomberos o servicios médicos, según la emergencia. Además, quienes atraviesen situaciones de violencia familiar o de género pueden comunicarse al 144, una línea nacional, gratuita y confidencial que ofrece contención, información y acompañamiento

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







