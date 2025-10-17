Elecciones en Bolivia: cómo votar en Jujuy

Elecciones en Bolivia: más de 7.500 residentes bolivianos en Jujuy podrán votar en la segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Bolivia , la comunidad boliviana residente en Jujuy se prepara para participar de una jornada que, según el cónsul Juan Ino Mamani , será “histórica por celebrarse en el marco del Bicentenario” .

“ Ya está todo preparado a través del Tribunal Supremo Electoral, los representantes, coordinadores y jurados electorales . Se han capacitado y están trabajando fuertemente para esta elección”, explicó el diplomático en diálogo con Canal 4.

El comicio se desarrollará el domingo 19 de octubre , y será la primera vez en la historia democrática boliviana que el país define su presidencia en balotaje .

Mamani confirmó que los centros de votación serán los mismos que en la primera vuelta del 17 de agosto :

Escuela Olga Aredes , en San Salvador de Jujuy (el establecimiento con mayor cantidad de mesas).

SIC N°1 , en San Pedro.

SIC N°2, en Perico, con dos mesas habilitadas.

“Tenemos más de 7.500 bolivianos empadronados para emitir su voto, y esperamos una gran participación. Algunos no pudieron asistir en la primera vuelta, pero muchos ya están consultando y preparando su documentación”, señaló el cónsul.

Para votar, los residentes deberán presentar su cédula boliviana vigente, única documentación habilitada para sufragar.

Elecciones en Bolivia en Jujuy: cómo votar en el balotaje

Las votaciones en la provincia de Jujuy se llevarán a cabo en 25 mesas habilitadas, distribuidas en tres distritos.

San Salvador de Jujuy

Perico

San Pedro

Horario de mesas

de 08:00 a 16hs

Instituciones habilitadas para la votación

Escuela Secundaria N. º59 Olga Aredez - calle Alvear 114- (sustituyendo a la "normal" por mejoras edilicias).

Centro Integrador Comunitario (CIC) II, en Perico - Yavi Centro -

CIC, en San Pedro - avenida San Expedito esquina Alfonsín -

El proceso es obligatorio para los ciudadanos bolivianos inscritos, incluidos los que residen en el exterior, y estará debidamente administrado. Se prevé que, para las 19:00 o 20:00, el Tribunal Supremo Electoral ya cuente con los primeros resultados consolidados del voto exterior

Dónde voto

Para quienes necesiten conocer su mesa de votación, está disponible la plataforma oficial "Yo Participo", donde ingresando nombre y fecha de nacimiento, el sistema indica el recinto asignado mediante un código CAPTCHA generado especialmente.

Cómo se transmiten los resultados

El funcionario informó que todo el material electoral ya llegó a la provincia, y que el proceso de votación y conteo seguirá los mismos protocolos que en la primera instancia.

“En cada escuela se abrirán y cerrarán las urnas, y luego los datos serán enviados digitalmente a Bolivia. Más tarde, los documentos originales viajarán por valija diplomática al Órgano Electoral Plurinacional”, explicó.

Mamani también agradeció el apoyo del Gobierno de Jujuy, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y el Ministerio de Educación provincial por colaborar en la organización del acto electoral.

“Queremos agradecer al pueblo jujeño por darnos los espacios. En esta provincia hay una gran comunidad de bolivianos, hijos, nietos y también argentinos con doble nacionalidad que participarán con fervor patriótico”, subrayó.

Participación histórica

En la Argentina funcionan 14 consulados bolivianos, y Jujuy es uno de los distritos con mayor cantidad de empadronados. El cónsul destacó que la elección será “un ejercicio democrático clave” para definir al próximo presidente que gobernará por los próximos cinco años.

"Invitamos a todos los compatriotas a participar de manera democrática. Este 19 de octubre será una jornada histórica para Bolivia y para los bolivianos que viven en Jujuy", concluyó Mamani.