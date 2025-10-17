viernes 17 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025 - 18:25
Conflicto.

Hamas entregó un nuevo cuerpo de un rehén israelí

Varios cuerpos están siendo contrastados mediante exámenes forenses y ADN. Israel exige que Hamas cumpla estrictamente con el pacto de devolución.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Hamas.

Hamas.

En medio del frágil alto el fuego entre Israel y Hamas, el grupo palestino coordinó con la Cruz Roja la entrega de otro cuerpo de rehén retenido en Gaza. Las autoridades israelíes confirmaron que los restos serán trasladados para su identificación forense, aunque han advertido que algunas entregas previas no correspondían a rehenes.

La entrega del nuevo cuerpo ocurrió durante la noche, cuando la Cruz Roja recogió un ataúd en Khan Younis, al sur de Gaza, para trasladarlo a las fuerzas israelíes como parte del acuerdo de intercambio pactado en el reciente alto el fuego.

Hamas - cuerpos
El Ejército israelí informó que el Instituto Forense Abu Kabir identificó a Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy. En cuanto al cadáver restante, indicaron que “no coincide con el de una persona secuestrada”

El Ejército israelí informó que el Instituto Forense Abu Kabir identificó a Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy. En cuanto al cadáver restante, indicaron que “no coincide con el de una persona secuestrada”

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que los restos serán llevados al Instituto Forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación oficial. Hasta el momento, las autoridades israelíes han recibido nueve de los 28 cuerpos retenidos, aunque acusan a Hamas de conocer el paradero de los restantes.

En declaraciones recientes, Israel confirmó que uno de los cuerpos entregados anteriormente no coincide con ninguno de los rehenes identificados luego de los análisis forenses. Además, se reconocieron los restos de tres de los cuatro rehenes entregados: Tamir Nimrodi, Uriel Baruch y Eitan Levy.

Por su parte, Hamas justificó los retrasos en las entregas aludiendo a “problemas técnicos” y a la necesidad de maquinaria pesada y equipos de excavación para recuperar cadáveres enterrados bajo escombros. También afirmó que ha entregado todos los cuerpos “a los que pudo acceder”.

