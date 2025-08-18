Un turista fue atacado por un elefante tras meterse en una zona prohibida

Un turista sufrió lesiones graves tras ser atacado por un elefante en la reserva de Bandipur, ubicada en el sur de India, luego de ingresar a una zona prohibida para tomarse una foto. Este suceso volvió a poner en el foco los peligros de no respetar las normas en áreas protegidas y la tensión existente entre el turismo de aventura y la protección de la fauna.
El hecho se registró en el Parque Nacional Bandipur, donde R. Basavaraju, el turista involucrado, se acercó a un elefante salvaje que estaba comiendo zanahorias junto a la carretera, cerca de un templo y de la ruta nacional NH-67.
Otros turistas grabaron el episodio del ataque del elefante.
Basavaraju encendió el flash de su cámara a pesar de la luz natural del día, lo que aparentemente alteró al elefante. El animal reaccionó de forma inmediata, persiguió al turista por la ruta y, tras que éste cayera, lo pisoteó y le arrancó los pantalones antes de retirarse. Las lesiones que sufrió requirieron atención hospitalaria.
Otros visitantes lograron filmar el incidente, dejando un registro completo del ataque. Las autoridades del Departamento Forestal de India aplicaron a Basavaraju una multa de 25.000 rupias (más de 285 dólares) y le solicitaron grabar un video explicando su comportamiento. En declaraciones a Daily Mail, el organismo estatal destacó: “Tales acrobacias imprudentes no solo ponen en peligro vidas humanas, sino que también provocan un comportamiento animal impredecible y peligroso”.
Un turista resultó gravemente herido tras el ataque de un elefante en la reserva Bandipur, al sur de India.
El relato de Daniel Osorio, quien presenció directamente el ataque, subraya la importancia de acatar las normas dentro de las áreas protegidas. “Este incidente es un fuerte recordatorio para seguir las reglas de las reservas de vida silvestre y dejar que las autoridades capacitadas, no las personas a pie, manejen situaciones como esta”, afirmó Osorio.
Por otro lado, la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) alertó que los elefantes, a pesar de su reputación como animales tranquilos, pueden mostrar comportamientos agresivos y atacar si se sienten amenazados o maltratados.
El incidente ocurrido en Bandipur no constituye un hecho único. En los últimos doce meses, se registró un ataque comparable en el Fuerte Amer de Jaipur, uno de los destinos turísticos más concurridos de India.
El video donde se ve como el turista es atacado por el elefante
En esa oportunidad, un elefante que transportaba pasajeros agarró con la trompa a una turista rusa y la lanzó al suelo, provocándole una fractura en la pierna, mientras que otras dos personas resultaron lesionadas. Según informó PETA, el mismo elefante había causado heridas graves a un comerciante en octubre de 2022.
Las entidades gubernamentales y los grupos de defensa de los animales destacan la importancia de cumplir estrictamente con las reglas establecidas en las reservas naturales y de que el manejo de la fauna quede únicamente a cargo de expertos capacitados. El suceso en Bandipur refuerza las alertas sobre los riesgos que emergen cuando la irresponsabilidad humana entra en contacto con la vida salvaje en entornos donde ambos conviven.
