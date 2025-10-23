jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 11:19
Educación.

El lunes no habrá clases en el turno mañana en las escuelas donde se vota

El Ministerio de Educación confirmó que los colegios públicos afectados al proceso electoral suspenderán las clases por la mañana para tareas de limpieza y logística.

Ramiro Menacho
Sin clases por las elecciones 2025.

El Ministerio de Educación explicó que la suspensión parcial de las clases responde a cuestiones logísticas. El personal de servicio deberá realizar tareas de limpieza, ordenamiento y reacondicionamiento de los espacios utilizados durante la jornada electoral.

“Ya está en marcha el operativo para la habilitación de las escuelas. Hay modificaciones en la distribución de espacios y los colegios siguen afectados por el movimiento del fin de semana”, detalló Alarcón.

Cómo será el regreso a clases durante la jornada

Desde el área educativa aclararon que la suspensión aplica únicamente al turno mañana. Las actividades en el turno tarde se desarrollarán con normalidad, una vez finalizadas las tareas de reacondicionamiento en cada institución.

En tanto, las escuelas privadas deberán confirmar de forma interna la modalidad que adoptarán, ya que la decisión dependerá de cada establecimiento.

¿Qué se vota el domingo?

En Provincia de Jujuy el próximo domingo 26 de octubre de 2025 se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales. En Jujuy específicamente se renuevan tres diputados nacionales.

Para consultar el padrón electoral:

