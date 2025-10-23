El lunes no habrá clases en el turno mañana en las escuelas donde se vota

Sin clases por las elecciones 2025.

El próximo lunes 27 de octubre no habrá clases en el turno mañana en las escuelas públicas de la provincia de Jujuy que funcionarán como centros de votación durante las elecciones legislativas. Así lo informó Julio Alarcón, secretario de Políticas Socioeducativas, quien confirmó que el operativo de habilitación de los establecimientos ya está en marcha.

El Ministerio de Educación explicó que la suspensión parcial de las clases responde a cuestiones logísticas. El personal de servicio deberá realizar tareas de limpieza, ordenamiento y reacondicionamiento de los espacios utilizados durante la jornada electoral.

“Ya está en marcha el operativo para la habilitación de las escuelas. Hay modificaciones en la distribución de espacios y los colegios siguen afectados por el movimiento del fin de semana”, detalló Alarcón.

Cómo será el regreso a clases durante la jornada Desde el área educativa aclararon que la suspensión aplica únicamente al turno mañana. Las actividades en el turno tarde se desarrollarán con normalidad, una vez finalizadas las tareas de reacondicionamiento en cada institución.

En tanto, las escuelas privadas deberán confirmar de forma interna la modalidad que adoptarán, ya que la decisión dependerá de cada establecimiento. ¿Qué se vota el domingo? En Provincia de Jujuy el próximo domingo 26 de octubre de 2025 se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales. En Jujuy específicamente se renuevan tres diputados nacionales. Para consultar el padrón electoral: Embed

