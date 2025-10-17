¿Cuánto necesitó en septiembre una familia jujeña para no ser pobre o indigente?

Este viernes, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) informó que una familia de cuatro integrantes durante el mes de septiembre en la provincia de Jujuy necesitó $1.107.896, para no caer en la pobreza , y un total de $492.734 para no ser considerada indigente.

La Canasta Básica Alimentaria, que mide la indigencia, incrementó 1,2% con respecto a agosto, 21,9% en lo que va del año y 26,9% de septiembre del 2024 a septiembre del 2025. Mientras que la Canasta Básica Total, que indica la pobreza, subió: 1,4%, 23,1% y 29,9% respectivamente.

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en septiembre, el DIPEC señaló:

Una persona necesitó $358.542.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $874.843 para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.107.896.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.204.702.

nuevos-precios-cuidados-inflacion-canasta-basicajpg Datos de CBA y CBT.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en septiembre fueron:

Una persona necesitó $159.460.

De $389.084 para una familia de tres miembros.

Un hogar de cuatro integrantes precisó $492.734.

Una familia compuesta por cinco personas requirió $535.788.

Datos a nivel nacional

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en septiembre, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $380.858 para no caer bajo la pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $936.911 para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $1.176.852.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se precisó una suma de $1.237.789.

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en septiembre fueron:

Una persona requirió de $170.788 para no ser indigente. De $420.140 para una familia de tres miembros. Un hogar de cuatro integrantes precisó $527.736. Una familia compuesta por cinco personas requirió $555.063.



Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.