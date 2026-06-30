Mundial 2026: Noruega le ganó a Costa de Marfil y está en octavos de final

Mundial 2026: Noruega le ganó a Costa de Marfil

Noruega venció 2 a 1 a Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026 y consiguió la clasificación a los octavos. El conjunto europeo logró romper la paridad en el tramo final del encuentro con un golazo de Antonio Nusa.

En el segundo tiempo, Amad Diallo había marcado el empate para los africanos tras construir una pared con Nicolas Pépé, recibir la devolución, enganchar dentro del área y definir con potencia ante Nyland. Sin embargo, a los 85 minutos apareció Erling Haaland en la puerta del área chica para empujar la pelota a la red, convertir su quinto gol en el torneo y sellar el 2 a 1 definitivo.

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