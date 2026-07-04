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4 de julio de 2026 - 00:39
Fútbol.

Colombia venció 1-0 a Ghana y avanzó a octavos del Mundial 2026

Colombia derrotó por la mínima a Ghana con un gol de Jhon Arias y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Colombia venció 1-0 a Ghana y avanzó a octavos del Mundial 2026

Colombia venció 1-0 a Ghana y avanzó a octavos del Mundial 2026

El encuentro comenzó con intensidad y Ghana tuvo la primera aproximación apenas transcurrido un minuto. Thomas Partey probó desde afuera del área, aunque su remate salió desviado por muy poco. La selección africana intentó imponer condiciones durante los primeros instantes, mientras Colombia buscaba acomodarse y controlar la pelota.

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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo sufrió rápidamente una modificación obligada. A los siete minutos, Jhon Córdoba debió abandonar el campo por una molestia en el aductor y fue reemplazado por Luis Suárez. Ghana también tuvo que realizar un cambio prematuro: Marvin Senaya salió lesionado y en su lugar ingresó Alidu Seidu.

La apertura del marcador llegó a los 13 minutos. Daniel Muñoz avanzó por el sector derecho y envió un centro pasado que encontró a Jhon Arias dentro del área. El mediocampista colombiano resolvió con un toque preciso junto al palo izquierdo del arquero Lawrence Ati Zigi para establecer el 1-0.

Luego del gol, Colombia tomó mayor confianza y generó nuevas oportunidades. Luis Díaz estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate desde la izquierda, mientras que Johan Mojica obligó a Ati Zigi a protagonizar una destacada atajada después de un cabezazo de pique al suelo.

Ghana también tuvo aproximaciones mediante Iñaki Williams, Antoine Semenyo y Jordan Ayew, pero la defensa colombiana consiguió responder con firmeza. Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz y Johan Mojica fueron importantes para despejar los avances del conjunto africano.

Ghana buscó el empate ante Colombia

En el complemento, Colombia realizó una variante desde el inicio: Richard Ríos ingresó en reemplazo de James Rodríguez. El equipo cafetero continuó buscando el segundo gol y generó varias situaciones por medio de Gustavo Puerta, Luis Díaz y Dávinson Sánchez.

Una de las oportunidades más claras ocurrió a los 12 minutos, cuando Luis Díaz quedó mano a mano ante Lawrence Ati Zigi. El arquero de Ghana respondió de gran manera y evitó que Colombia aumentara la diferencia.

Con el paso de los minutos, el entrenador Carlos Queiroz movió el banco de suplentes para intentar cambiar el desarrollo. Fatawu Issahaku, Elisha Owusu, Ernest Nuamah y Prince Adu ingresaron en Ghana, que adelantó sus líneas para buscar el empate.

Néstor Lorenzo también renovó el mediocampo y el ataque. Juan Fernando Quintero reemplazó al autor del gol, Jhon Arias, mientras que Jaminton Campaz ingresó por Luis Díaz durante el tramo final.

Colombia dispuso de varias posibilidades para sentenciar el partido. Quintero estuvo cerca con un disparo desde media distancia y, durante el tiempo agregado, Richard Ríos, Gustavo Puerta y Campaz exigieron nuevamente al arquero ghanés.

Jhon Arias, protagonista del triunfo en el Mundial 2026

El único gol de Jhon Arias terminó siendo suficiente para que la selección colombiana celebrara la clasificación. El futbolista apareció en el momento justo para aprovechar el centro de Daniel Muñoz y definir un encuentro que se mantuvo abierto hasta el final.

Ghana buscó la igualdad, principalmente a través de Semenyo, Iñaki Williams y Jordan Ayew, pero no consiguió superar la resistencia defensiva de Colombia. El conjunto sudamericano conservó la ventaja, cerró el partido con orden y aseguró su lugar entre los mejores equipos del Mundial 2026.

La victoria por 1-0 le permitió al equipo de Néstor Lorenzo superar los 16avos de final y continuar en carrera por el título. Seguí la cobertura completa del Mundial 2026 en TodoJujuy con los resultados, protagonistas y partidos más destacados.

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