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4 de julio de 2026 - 17:25
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"El poder de la naturaleza": la nueva muestra de artes visuales para disfrutar en Jujuy

El artista Martín González presenta una exposición de obras abstractas inspiradas en la naturaleza. Puede visitarse gratis durante 30 días.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El poder de la naturaleza: la nueva muestra de artes visuales para disfrutar en Jujuy - Imagen generada con IA

"El poder de la naturaleza": la nueva muestra de artes visuales para disfrutar en Jujuy - Imagen generada con IA

La naturaleza es la gran protagonista de una nueva propuesta artística que ya puede visitarse en San Salvador de Jujuy. El artista Martín González inauguró la muestra de artes visuales "El poder de la naturaleza", una exposición que invita al público a dejarse llevar por la imaginación a través de obras abstractas.

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La muestra quedó inaugurada en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, donde permanecerá abierta al público durante 30 días con entrada libre y gratuita.

Una invitación a interpretar cada obra

Martín González explicó que el proyecto fue trabajado junto a la profesora Carola Castro y nació como un desafío artístico pensado desde el inicio del ciclo de clases. "Queremos expresar lo que significa la naturaleza en todo su esplendor", señaló.

A diferencia de una muestra tradicional de paisajes, las obras son completamente abstractas y no tienen un título individual.

"Mis obras no llevan nombre porque, al ser abstractas, quedan abiertas a la interpretación de cada espectador. Cada persona puede encontrar un significado diferente", explicó el artista.

"El poder de la naturaleza": la nueva muestra de artes visuales para disfrutar en Jujuy

El arte como forma de expresión

Durante la entrevista, González contó que mantiene un vínculo con el arte desde la adolescencia. Además de la pintura, también desarrolló actividades relacionadas con la música y el canto. Según relató, la pintura llegó a su vida a partir de una propuesta que decidió aceptar y que terminó convirtiéndose en una de sus principales formas de expresión.

"Lo importante es animarse"

El artista también dejó un mensaje para quienes sienten interés por comenzar a pintar, pero todavía no se animan. "Para pintar hay que tener ganas y decidir que uno puede hacerlo. No hay que tener miedo", sostuvo.

Además, destacó que cada persona construye su propio estilo y que el aprendizaje va mucho más allá de tomar un pincel. "No es solamente agarrar un pincel, tirar pintura sobre un lienzo y ya está. Hay que tener un objetivo, pensar qué queremos expresar y animarnos a mejorar todos los días", afirmó.

Con una propuesta que combina colores, naturaleza e imaginación, "El poder de la naturaleza" permanecerá abierta durante un mes en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, ofreciendo a los visitantes una experiencia donde cada obra invita a construir una interpretación propia.

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