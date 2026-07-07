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7 de julio de 2026 - 20:44
País.

El Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene custodia oficial

El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa con custodia oficial con un esquema de reducido al que tenía durante su gestión.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Manuel Adorni.

Manuel Adorni.

La confirmación de la custodia a Manuel Adorni, fue realizada este martes por el portavoz presidencial, Adrián Ravier, durante su conferencia de prensa en Casa Rosada. Según explicaron fuentes oficiales, la medida responde a cuestiones de seguridad derivadas de amenazas y ataques que habrían sufrido el exfuncionario y su entorno familiar.

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La decisión fue adoptada luego de que Adorni presentara denuncias ante la Justicia por distintos episodios que, según el Gobierno, motivaron la continuidad del protocolo de protección.

Manuel Adorni

Manuel Adorni

Desde la Casa Rosada indicaron que el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo con efectivos de la Policía Federal Argentina, aunque aclararon que el despliegue fue reducido respecto del que acompañaba al funcionario mientras integraba el Gabinete.

"Es un servicio más reducido que el que tenía", señalaron fuentes del Ejecutivo, que además evitaron precisar por cuánto tiempo se mantendrá la custodia al considerar que se trata de información vinculada a la seguridad del exfuncionario.

Desde el entorno de Adorni también confirmaron que continúa con protección oficial, aunque aseguraron que se trata exclusivamente de una medida preventiva. Además, desmintieron que utilice vehículos oficiales y afirmaron que actualmente se traslada en su automóvil particular.

En el oficialismo señalaron que otros exfuncionarios también conservan esquemas de custodia por razones de seguridad. Entre ellos mencionaron a la actual senadora Patricia Bullrich, cuyo caso atribuyen al nivel de exposición pública y a los riesgos derivados de haber ocupado en dos oportunidades el Ministerio de Seguridad.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Durante la misma conferencia, Ravier también se refirió a la investigación que involucra a Adorni por presuntas irregularidades administrativas y descartó que el Gobierno lleve adelante una auditoría paralela.

"No es que tenemos internamente, en Casa Rosada, un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo nuestro", afirmó el vocero.

La causa judicial se inició luego de que tres empleados de la Jefatura de Gabinete declararan por la utilización de tarjetas de crédito vinculadas al entonces funcionario para realizar distintas compras.

Entre quienes prestaron declaración se encuentran la secretaria privada de Adorni, Gisela Kosckis, quien reconoció haber efectuado compras de artículos de blanquería, además del coordinador de Información de Gobierno, Luis Enrique Aluju, y la directora de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, quienes admitieron haber utilizado sus tarjetas para adquirir proyectores, monitores y equipamiento informático destinado a tareas oficiales.

Mientras la investigación continúa en la Justicia, el Gobierno ratificó que el esquema de seguridad dispuesto para el exjefe de Gabinete permanece vigente y que responde exclusivamente a criterios de protección personal.

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