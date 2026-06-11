Secuestraron caballos sueltos en la Ruta 9 a la altura de El Carmen

Personal del Cuerpo de Caballería de Perico secuestró 9 caballos que se encontraban sueltos sobre Ruta Nacional N° 9 , a la altura de la ciudad de El Carmen. Los animales deambulaban sin cuidador y representaban un riesgo para quienes circulaban por la zona.

El secuestro de 9 animales equinos en Ruta Nacional N° 9 volvió a poner en alerta un problema que se repite en distintos puntos de Jujuy: la presencia de animales sueltos en rutas y caminos, una situación que puede terminar en siniestros graves, sobre todo durante la noche o en sectores de baja visibilidad.

El procedimiento fue realizado en la tarde de este miércoles por personal del Cuerpo de Caballería de Perico, luego de constatar que los caballos estaban deambulando sin ningún cuidador, a la altura de la ciudad de El Carmen . Ante el riesgo para transeúntes, motociclistas y automovilistas, se realizaron consultas con el Departamento Contravencional, que dispuso el secuestro de los animales.

La presencia de caballos, vacas u otros animales sobre rutas no es un dato menor. Para un conductor, encontrarse de golpe con un animal de gran porte puede dejar poco margen de reacción y provocar maniobras bruscas, despistes, choques o atropellamientos.

El peligro aumenta durante la noche, cuando la visibilidad es menor y muchas veces los animales aparecen sobre la calzada o en las banquinas sin ningún tipo de señalización. En el caso de motociclistas, el riesgo es todavía mayor por la exposición directa ante cualquier impacto.

En Jujuy existe normativa específica sobre este tema. La Ley Provincial N° 3518 establece que los animales sueltos o abandonados en rutas nacionales, provinciales, caminos vecinales y calles públicas, que no estén bajo el cuidado de un responsable, deben ser secuestrados por la Policía de la Provincia.

La Ley N° 4959, que modificó esa regulación, alcanza a animales sueltos, abandonados o atados en rutas nacionales, provinciales, caminos vecinales, espacios y calles públicas dentro del territorio provincial.

Aminales sueltos en la ruta de Perico Aminales sueltos en la ruta de Perico

Qué pasa con los dueños y cuáles son las sanciones

Tras el procedimiento, los equinos fueron trasladados a la unidad actuante, donde se labraron las actuaciones correspondientes. Este tipo de medidas busca retirar de circulación a los animales para evitar accidentes y, al mismo tiempo, avanzar con la identificación de sus responsables.

Cuáles son las multas por animales sueltos en las rutas

Además del secuestro de los animales, en Jujuy los dueños o responsables pueden enfrentar sanciones contravencionales. Según lo informado previamente, el Código Contravencional sanciona a quienes dejan animales sueltos en la vía pública con multas que pueden llegar hasta 20 UF, además de trabajo comunitario y arresto en determinados casos.

También se recuerda que, ante la presencia de animales sueltos en rutas, se debe llamar al 911 y realizar la denuncia correspondiente, para que las autoridades puedan intervenir antes de que ocurra un siniestro.

Qué pasa si el dueño quiere recuperar al animal

Cuando los propietarios quieren recuperar a los animales secuestrados, deben cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, acreditar la marca correspondiente, presentar los certificados de sanidad animal y abonar los gastos de traslado y de tratamiento médico, en caso de que haya sido necesario.

De esta manera, las autoridades buscan desalentar la irresponsabilidad de quienes dejan animales sueltos sin control y reducir el peligro que eso implica para la seguridad vial.

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