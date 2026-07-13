Edgardo Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por tentativa de contrabando.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó al exsenador argentino Edgardo Kueider a dos años de prisión en suspenso por contrabando en grado de tentativa. La causa se originó cuando intentó ingresar al país con más de 200.000 dólares sin declarar.

Policial. Hallaron a un hombre muerto en El Carmen y piden colaboración para reconocerlo

Edgardo Kueider fue condenado en Paraguay a dos años de prisión en suspenso por intentar ingresar más de 200.000 dólares sin declarar . El exsenador recibió la pena por contrabando en grado de tentativa.

La sentencia también alcanzó a Iara Guinsel , pareja de Kueider, quien fue condenada a un año y diez meses de prisión de cumplimiento condicional. El tribunal compuesto por Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete determinó que ambos participaron del intento de ingresar al país vecino una suma de dinero en efectivo que no había sido declarada.

La decisión judicial estableció que las penas serán de cumplimiento condicional , por lo que ninguno de los dos irá a una cárcel. Durante el proceso, Kueider y Guinsel permanecieron 18 meses con prisión domiciliaria en la ciudad de Asunción , tiempo que será tenido en cuenta al momento de aplicar las condenas.

El caso se inició a fines de 2024, cuando un control aduanero en la frontera entre Brasil y Paraguay detectó que Edgardo Kueider e Iara Guinsel llevaban más de u$s200.000 en efectivo, junto con moneda argentina y paraguaya, sin haber realizado la declaración correspondiente.

Para la Fiscalía, la maniobra configuró un intento de contrabando y por ese motivo había pedido una pena de dos años y dos meses para los dos imputados.

Tras conocer la condena, Kueider cuestionó el fallo y adelantó que apelará la decisión judicial. “No se han aplicado los criterios de legislación comparada en el resto del mundo con respecto a que el dinero no constituye mercadería”, sostuvo el exsenador.

En la última etapa del juicio, antes de escuchar el veredicto, Edgardo Kueider insistió en que era inocente y cuestionó la acusación de la Fiscalía. “No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí”, afirmó, al sostener que el dinero era de origen lícito y que su conducta no debía ser considerada un delito.

Pese a su defensa, el tribunal resolvió condenarlo, aunque la pena quedó en suspenso y no deberá ir a prisión por esta causa.

Las causas que Kueider enfrenta en Argentina

Desde hace un año y medio, Edgardo Kueider e Iara Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay a la espera de la resolución judicial. Ese tiempo será tenido en cuenta por la Justicia en caso de que finalmente exista una condena firme.

Además de la causa en Paraguay, ambos quedaron involucrados en una investigación en Argentina por supuesto lavado de activos. El expediente analiza la compra de seis departamentos y sus cocheras en un exclusivo edificio de Asunción.

La situación judicial de Kueider incluye también dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito. Uno está radicado en Concordia y el otro en San Isidro, donde distintas jurisdicciones analizan su patrimonio y sus movimientos financieros.

En ese marco, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió su extradición, una solicitud que fue avalada por Paraguay y cuya resolución definitiva quedó supeditada a que la Corte Suprema determine qué tribunal tendrá competencia en la causa.

La Justicia argentina también complicó el escenario para Kueider: la Cámara Federal de San Isidro rechazó la eximición de prisión solicitada y, si regresa a la Argentina, podría quedar detenido de inmediato.