Lanzan un programa para fortalecer la tenencia responsable en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó el programa “Promotores Mascoteros”, una iniciativa que busca fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y promover el compromiso comunitario en distintos barrios de la ciudad.

Lanzan un programa para fortalecer la tenencia responsable en San Salvador de Jujuy Lanzan un programa para fortalecer la tenencia responsable en San Salvador de Jujuy Una propuesta con enfoque comunitario El programa se enmarca dentro del plan de Participación Popular, una política municipal que ya venía desarrollándose con la figura de los “Promotores Ambientales”. En esta nueva etapa, se incorpora la formación de “Promotores Mascoteros”, con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado de los animales domésticos.

Inscripciones abiertas Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y se extenderán durante todo el mes de abril. Los interesados pueden anotarse a través de la página web oficial del municipio, en la Dirección de Participación Ciudadana o de manera presencial en sus oficinas ubicadas en el sector superior del ex Mercado Sur, sobre Ruta Nacional N° 9. También se podrá acceder a la inscripción en los centros vecinales.

Capacitación y beneficios La propuesta está destinada a vecinos y vecinas que deseen formarse en tenencia responsable y, al mismo tiempo, regularizar deudas vinculadas a servicios municipales, como higiene urbana y mantenimiento de cementerios.

El programa contempla un año de capacitación con instancias teóricas y prácticas, orientadas exclusivamente a la formación de promotores comprometidos con el bienestar animal. Convocatoria abierta a la comunidad Desde el municipio destacaron que la iniciativa está dirigida a personas con vocación de trabajo comunitario y afinidad por el cuidado de los animales. En ese sentido, invitaron a quienes rescatan, cuidan o simplemente sienten compromiso con esta temática a sumarse como promotores en sus barrios. El programa busca no solo mejorar la convivencia urbana, sino también fortalecer el rol activo de la comunidad en la construcción de una ciudad más responsable y consciente en relación al cuidado animal.

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