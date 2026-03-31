martes 31 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de marzo de 2026 - 09:35
Jujuy.

Lanzan un programa para fortalecer la tenencia responsable en San Salvador de Jujuy

El programa "Promotores Mascoteros" apunta a fomentar la tenencia responsable en los ciudadanos y fortalecer el compromiso en diferentes barrios de la capital.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Lanzan un programa para fortalecer la tenencia responsable en San Salvador de Jujuy

Lanzan un programa para fortalecer la tenencia responsable en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy presentó el programa “Promotores Mascoteros”, una iniciativa que busca fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y promover el compromiso comunitario en distintos barrios de la ciudad.

Lee además
El Pitbull es la raza más peligrosa
Jujuy.

Tenencia responsable: qué dice la ley de Jujuy sobre las razas "peligrosas"
No llevar mascotas a Punta Corral (imagen creada con IA)
Jujuy.

Punta Corral: multas de $1.700.000 por abandonar mascotas en la peregrinación

Lanzan un programa para fortalecer la tenencia responsable en San Salvador de Jujuy
Lanzan un programa para fortalecer la tenencia responsable en San Salvador de Jujuy

Lanzan un programa para fortalecer la tenencia responsable en San Salvador de Jujuy

Una propuesta con enfoque comunitario

El programa se enmarca dentro del plan de Participación Popular, una política municipal que ya venía desarrollándose con la figura de los “Promotores Ambientales”. En esta nueva etapa, se incorpora la formación de “Promotores Mascoteros”, con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado de los animales domésticos.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y se extenderán durante todo el mes de abril. Los interesados pueden anotarse a través de la página web oficial del municipio, en la Dirección de Participación Ciudadana o de manera presencial en sus oficinas ubicadas en el sector superior del ex Mercado Sur, sobre Ruta Nacional N° 9. También se podrá acceder a la inscripción en los centros vecinales.

Capacitación y beneficios

La propuesta está destinada a vecinos y vecinas que deseen formarse en tenencia responsable y, al mismo tiempo, regularizar deudas vinculadas a servicios municipales, como higiene urbana y mantenimiento de cementerios.

El programa contempla un año de capacitación con instancias teóricas y prácticas, orientadas exclusivamente a la formación de promotores comprometidos con el bienestar animal.

Convocatoria abierta a la comunidad

Desde el municipio destacaron que la iniciativa está dirigida a personas con vocación de trabajo comunitario y afinidad por el cuidado de los animales. En ese sentido, invitaron a quienes rescatan, cuidan o simplemente sienten compromiso con esta temática a sumarse como promotores en sus barrios.

El programa busca no solo mejorar la convivencia urbana, sino también fortalecer el rol activo de la comunidad en la construcción de una ciudad más responsable y consciente en relación al cuidado animal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tenencia responsable: qué dice la ley de Jujuy sobre las razas "peligrosas"

Punta Corral: multas de $1.700.000 por abandonar mascotas en la peregrinación

Carnaval de las Mascotas: invitan a una jornada para promover la tenencia responsable

Cronograma de castración y vacunación de mascotas para los últimos días de Marzo

En marzo la nafta subió más de 60% en Jujuy: así se movieron los precios durante el mes

Lo que se lee ahora
Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy este martes: estas son las zonas afectadas
Jujuy.

Rige alerta amarilla por tormentas para Jujuy este martes: estas son las zonas afectadas

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026 video
Deportes.

A qué hora juega Bolivia con Irak por un lugar en el Mundial 2026

Foto Policiales Jujuy.
Policiales.

Barrio Coronel Arias: un niño cayó en un pozo de 6 metros de profundidad y quedó internado

Selección Argentina.
Deportes.

Hoy juega la Selección Argentina vs Zambia: horario y posible formación

Famosa mexicana criticó a Cazzu
Espectáculos.

La estrella de México que atacó a Cazzu: "La fulana hizo mucho escándalo"

Gato perdido en Jujuy.
Jujuy.

Buscan a un gato perdido en Bajo La Viña: ofrecen $500.000 de recompensa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel