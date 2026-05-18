Todos los ganadores del Festival de Cine de las Alturas

Festival de Cine de las Alturas

El Festival Internacional de Cine de las Alturas presentó a los ganadores de su 11° edición durante una ceremonia de premiación realizada en el Teatro Mitre . El encuentro marcó el cierre de cinco jornadas con más de 100 proyecciones, actividades especiales y una importante convocatoria de público en salas de capital y del interior de Jujuy.

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La ceremonia de premiación reunió a directores, productores, actores, realizadores y espectadores que acompañaron el cierre de una nueva edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas.

Durante cinco jornadas, el encuentro cinematográfico ofreció funciones, actividades especiales y espacios de intercambio vinculados al cine regional y andino . El acto contó con la presencia de realizadores de distintos países de la región, quienes participaron de las funciones y encuentros hasta el cierre del Festival.

Festival de Cine de las Alturas Festival de Cine de las Alturas

Proyecciones en capital y el interior

En su 11° edición, el Festival reafirmó su carácter regional con funciones en San Salvador de Jujuy y en distintas localidades del interior provincial. Las proyecciones también llegaron a La Quiaca, Purmamarca, San Pedro y El Carmen, donde el público acompañó de manera masiva las actividades programadas.

Desde la organización destacaron la importante participación de espectadores en las distintas sedes, tanto en capital como en el interior. Al inicio de la premiación, brindaron unas palabras el director artístico del Festival, Daniel Desaloms, y el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Patricio Artero.

Ambos agradecieron al público, a los equipos de trabajo, a los realizadores y a todas las personas que formaron parte de esta nueva edición del encuentro cinematográfico. La ceremonia permitió reconocer a las producciones ganadoras y cerrar una edición marcada por la participación, el intercambio cultural y la presencia del cine de la región andina en Jujuy.

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Los ganadores

Competencia internacional de largometraje ficción

Mejor Película de Ficción: “La noche sin mi” de María Laura Berch y Laura Chiabrando (Argentina)

Mejor Dirección: Mariana Rondón por “Zafari” (Venezuela)

Mejor Guion: Daniel Hendler por “Un cabo suelto” (Argentina)

Mejor Dirección de Fotografía: Alfredo Altamirano por “Zafari” (Venezuela)

Mejor Actuación: Sergio Prina por “Un cabo suelto” (Argentina)

Mención Especial del Jurado: “El niño probeta” de Carolina Hernández (Ecuador)

Mención especial del Jurado por actuación: Liliana Juárez por “MUÑA MUÑA” (Argentina)

Competencia internacional de largometraje documental

Mejor Película documental: “Dinolandia” de Pablo Chehebar y Nicolas Iacouzzi (Argentina)

Mención Especial del Jurado: “LS 83” de Herman Szwarcbart (Argentina)

Competencia cortos NOA

Mejor Cortometraje: “Un año sin luz” de Lautaro Arias Camacho (Salta)

1° Mención Especial del Jurado: “La paserita” de Nahuel Sebastián Martínez y Yesica Pattó (Jujuy)

2° Mención Especial del Jurado: “Las cantoras del Alto” de Mayra Arasy Nieva (Jujuy)

Competencia videoclips jujeños

Mejor Videoclip: “Introspexión” de Agustín Dorado- Intérprete: NAVI

Mención especial del Jurado: “Vámonos YA! " de Sol Felicitas Araya - Intérpretes: Valilo FT. Wara Calpanchay

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Competencia wip

Mejor Película en Desarrollo: “El campamento” de Martín Falci (Tucumán)

Premios Institucionales

AAC - ASOCIACIÓN ARGENTINA DE COLORISTAS AUDIOVISUALES - Película Argentina en Competencia. Mejor Tratamiento de color de las películas argentinas en Competencia: Diego Boass por “La noche sin mí” de María Laura Berch y Laura Chiabrando.

AADA - ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DIRECTORES DE ARTE AUDIOVISUALES - Competencia Internacional de Largometrajes de Ficción. Premio AADA a la Mejor Dirección de Arte: Eliana Illescas por su trabajo en “ZAFARI” de la directora Mariana Rondón (Venezuela)

ACCA - ASOCIACIÓN DE CRONISTAS CINEMATOGRÁFICOS DE LA ARGENTINA - Mejor Película Argentina en Competencia Oficial: “La noche sin mi” de las directoras María Laura Berch y Laura Chiabrando

ADN - ASOCIACIÓN DE DIRECTORES Y PRODUCTORES DE CINE DOCUMENTAL INDEPENDIENTE DE ARGENTINA - Competencia Internacional de Largometraje Documental. Mejor Largometraje Documental en Competencia Internacional: “Dinolandia” de Pablo Chehebar y Nicolás Iacouzzi

MENCIÓN ESPECIAL ADN: “Diciembre” de Lucas Gallo

ARGENTORES - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE LA ARGENTINA - Competencia Internacional de Largometraje de Ficción: Daniel Hendler por su obra “Un cabo suelto”

EDA - ASOCIACIÓN ARGENTINA DE EDITORES AUDIOVISUALES - Película Argentina en Competencia. Premio a Mejor Montaje: “Dinolandia” de Pablo Chehebar y Nicolás Iacouzzi

Premios Empresariales e Institucionales