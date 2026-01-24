Palpalá: hallaron a un hombre sin vida en plena vía pública

Un hombre de 79 años fue encontrado sin vida este viernes por la tarde en plena vía pública de la ciudad de Palpalá. El episodio ocurrió alrededor de las 18:20 en el sector de la calle Cabo San Pablo, en el ingreso al barrio Antártida.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Seccional 47° tomaron conocimiento de la situación luego de que se alertara sobre una persona que se había descompensado en el lugar.

Detalles del hecho Al arribar al sitio, el personal policial constató que el hombre ya no presentaba signos vitales. De inmediato se dio intervención al médico de la Policía, quien tras examinar el cuerpo diagnosticó muerte natural, descartando la existencia de signos de violencia o participación de terceros.

Identidad y circunstancias La víctima fue identificada como un vecino del barrio Antártida, de 79 años de edad. De acuerdo a lo establecido en las primeras actuaciones, el hombre se encontraba caminando mientras empujaba su bicicleta cuando, por causas naturales, se descompensó repentinamente y cayó al suelo.

Procedimiento posterior Tras las diligencias de rigor, se procedió al levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue, donde se realizaron los trámites correspondientes para su posterior entrega a los familiares. El hecho generó conmoción entre los vecinos de la zona, aunque las autoridades confirmaron que se trató de un fallecimiento por causas naturales y que no se registraron situaciones de riesgo para la comunidad.

