Hubo al menos 15 robos millonarios en Jujuy en el último año

Durante el último año, la provincia de Jujuy registró una seguidilla de robos y estafas millonarias que afectaron a vecinos, comerciantes y empresas . Los hechos ocurrieron en distintas localidades, con modalidades diversas que incluyeron asaltos a mano armada, ingresos a viviendas, robos en comercios y maniobras fraudulentas a través de redes sociales y llamadas telefónicas.

Los montos denunciados en cada episodio alcanzaron cifras elevadas, con casos que superaron los 30, 40 y hasta 90 millones de pesos. En la mayoría de los hechos, las investigaciones quedaron a cargo de las Brigadas de Investigaciones y del Ministerio Público de la Acusación, sin detenidos en varios de los expedientes.

El repaso de los casos más resonantes permite observar patrones repetidos , como la sustracción de dinero en efectivo, la ausencia de signos de violencia en algunos accesos y el uso de engaños digitales en estafas cada vez más sofisticadas.

Robos millonarios en viviendas y comercios

Uno de los hechos de mayor impacto ocurrió el 1 de octubre de 2025 en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy. Un hombre denunció el robo de 90 millones de pesos que llevaba en su vehículo para realizar un depósito bancario. El dinero se encontraba a la vista en el interior del rodado y fue sustraído en pocos minutos mientras la víctima se ausentó.

En abril de 2025, un vecino de Palpalá sufrió el robo de 23 millones de pesos y un arma de fuego luego de que delincuentes ingresaran a su vivienda a través del balcón. El dinero provenía de la venta de un vehículo y se encontraba guardado en una habitación del primer piso.

Otro episodio relevante tuvo lugar en Monterrico, donde ladrones ingresaron a un local comercial y sustrajeron 40 teléfonos celulares valuados en 20 millones de pesos. El robo se concretó tras romper los candados del negocio durante la madrugada.

En los primeros días de 2026, ingresaron a un comercio en la ciudad de El Carmen y se llevaron cerca de $10.000.000, que estaban en la caja fuerte y la caja registradora. No hubo cerraduras forzadas e investigan el caso.

Asaltos violentos y robos planificados

El 9 de enero de 2026, un robo comando sacudió al barrio Las Lomas de Libertador General San Martín. Cinco personas armadas ingresaron a una vivienda, redujeron a una familia y se llevaron más de 30 mil dólares, casi 2 millones de pesos y las llaves de dos vehículos. Antes de huir, retiraron accesorios de las cámaras de seguridad.

En Río Blanco, a fines de enero de 2025, delincuentes ejecutaron un golpe planificado en una empresa de transporte. Tras ingresar por un boquete, sustrajeron casi 6 millones de pesos, armas de fuego y mercadería. La investigación incluyó el análisis de cámaras y la posible participación de varios vehículos.

En Perico, un camionero denunció el robo de más de un millón de pesos luego de ser amenazado por dos hombres cuando descendió de su camión en una esquina céntrica. Los delincuentes escaparon a pie con el dinero.

Estafas millonarias y engaños digitales

Además de los robos, se registraron estafas con cifras millonarias mediante redes sociales y llamados telefónicos. En febrero, una mujer fue engañada tras publicar la venta de una guitarra en Facebook y terminó transfiriendo casi 4 millones de pesos luego de una maniobra fraudulenta.

En marzo, un hombre denunció una estafa telefónica que derivó en préstamos bancarios y transferencias por un total de 31 millones de pesos. Los estafadores se hicieron pasar por empleados de una empresa de telefonía y guiaron a la víctima durante las operaciones.

También se investigaron estafas con billetes falsos de 20 mil pesos, en operaciones de compra y venta de dólares, con montos superiores a los 2 millones de pesos en cada caso.

Recomendaciones ante robos y estafas

Ante este escenario, especialistas en seguridad recomiendan evitar el traslado de grandes sumas de dinero en efectivo y no dejarlas a la vista dentro de vehículos. También sugieren reforzar cerraduras, accesos secundarios y sistemas de alarma en viviendas y comercios.

En el caso de estafas digitales, se aconseja no brindar datos bancarios por teléfono ni redes sociales, desconfiar de premios, promociones o transferencias erróneas y verificar siempre la identidad de quien contacta.

Es muy importante realizar denuncias inmediatas para facilitar las investigaciones y permitir el seguimiento de estos delitos de alto impacto económico.