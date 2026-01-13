Hubo al menos 15 robos millonarios en Jujuy en el último año

Los montos denunciados en cada episodio alcanzaron cifras elevadas, con casos que superaron los 30, 40 y hasta 90 millones de pesos. En la mayoría de los hechos, las investigaciones quedaron a cargo de las Brigadas de Investigaciones y del Ministerio Público de la Acusación, sin detenidos en varios de los expedientes.
El repaso de los casos más resonantes permite observar patrones repetidos, como la sustracción de dinero en efectivo, la ausencia de signos de violencia en algunos accesos y el uso de engaños digitales en estafas cada vez más sofisticadas.
Además de los robos, se registraron estafas con cifras millonarias mediante redes sociales y llamados telefónicos. En febrero, una mujer fue engañada tras publicar la venta de una guitarra en Facebook y terminó transfiriendo casi 4 millones de pesos luego de una maniobra fraudulenta.
Ante este escenario, especialistas en seguridad recomiendan evitar el traslado de grandes sumas de dinero en efectivo y no dejarlas a la vista dentro de vehículos. También sugieren reforzar cerraduras, accesos secundarios y sistemas de alarma en viviendas y comercios.
En el caso de estafas digitales, se aconseja no brindar datos bancarios por teléfono ni redes sociales, desconfiar de premios, promociones o transferencias erróneas y verificar siempre la identidad de quien contacta.
Es muy importante realizar denuncias inmediatas para facilitar las investigaciones y permitir el seguimiento de estos delitos de alto impacto económico.