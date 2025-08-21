Se fugó un detenido de la Seccional de Caimancito Arrestaron a tres sujetos en el barrio San Francisco de Álava tras un intento de robo Arrestaron a tres sujetos en el barrio San Francisco de Álava tras un intento de robo

En la madrugada de este 21 de agosto, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito detuvieron a tres sujetos en el barrio San Francisco de Álava, luego de frustrar un presunto intento de robo.

El procedimiento se activó tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de tres hombres merodeando domicilios con un objeto sospechoso. Inmediatamente, las unidades móviles iniciaron un operativo de búsqueda que culminó en la intersección de calles Bayo y Coctaca.

Robo en san francisco de alava (1) Al notar la presencia policial, los individuos intentaron escapar, arrojando un calefactor eléctrico envuelto en una tela a un terreno baldío. Sin embargo, fueron interceptados a pocos metros, en la esquina de Santa Victoria y Bayo.

inseguridad en el barrio San Francisco de Álava Tas recuperar el objeto arrojado, los tres hombres, de entre 20 y 24 años, no pudieron justificar la procedencia del calefactor ni su presencia en la zona, por lo que fueron trasladados a la Subcomisaría de San Francisco de Álava donde quedaron a disposición de la justicia en tanto se busca esclarecer la procedencia del artefacto eléctrico que quedó a resguardo en la sede policial.

Robo en san francisco de alava (2)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.