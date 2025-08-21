jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 14:26
Policiales.

Arrestaron a tres sujetos en el barrio San Francisco de Álava tras un intento de robo

Tres jóvenes fueron detenidos en la madrugada del 21 de agosto en el barrio San Francisco de Álava. Intentaron huir arrojando un calefactor eléctrico.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Arrestaron a tres sujetos en el barrio San Francisco de Álava tras un intento de robo

En la madrugada de este 21 de agosto, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito detuvieron a tres sujetos en el barrio San Francisco de Álava, luego de frustrar un presunto intento de robo.

El procedimiento se activó tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de tres hombres merodeando domicilios con un objeto sospechoso. Inmediatamente, las unidades móviles iniciaron un operativo de búsqueda que culminó en la intersección de calles Bayo y Coctaca.

Al notar la presencia policial, los individuos intentaron escapar, arrojando un calefactor eléctrico envuelto en una tela a un terreno baldío. Sin embargo, fueron interceptados a pocos metros, en la esquina de Santa Victoria y Bayo.

Tas recuperar el objeto arrojado, los tres hombres, de entre 20 y 24 años, no pudieron justificar la procedencia del calefactor ni su presencia en la zona, por lo que fueron trasladados a la Subcomisaría de San Francisco de Álava donde quedaron a disposición de la justicia en tanto se busca esclarecer la procedencia del artefacto eléctrico que quedó a resguardo en la sede policial.

