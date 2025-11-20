jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 10:55
San Isidro.

Entraron a robar en la casa de Valeria Mazza: se hicieron pasar por jardineros

Los ladrones engañaron y saltaron el portón de la casa de Valeria Mazza. Según fuentes policiales, solo alcanzaron a llevarse algunos perfumes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Valeria Mazza

Valeria Mazza

Ladrones se hicieron pasar por jardineros y huyeron tras ser sorprendidos en la casa de Valeria Mazza

Ladrones se hicieron pasar por jardineros y huyeron tras ser sorprendidos en la casa de Valeria Mazza

Ladrones se hicieron pasar por jardineros y huyeron tras ser sorprendidos en la casa de Valeria Mazza

Ladrones se hicieron pasar por jardineros y huyeron tras ser sorprendidos en la casa de Valeria Mazza

La modelo y empresaria Valeria Mazza volvió a ser noticia, esta vez por un hecho de inseguridad en su casa de Acassuso, partido de San Isidro. Un grupo de delincuentes ingresó el miércoles al mediodía a la vivienda familiar, en momentos en que en la propiedad se encontraban una de las hijas del matrimonio Mazza–Gravier, una amiga y dos empleados.

Según reconstruyeron medios nacionales a partir de fuentes policiales, se trató de un robo frustrado, los intrusos entraron al terreno, llegaron a tomar una mochila dentro de la casa, pero terminaron huyendo cuando fueron descubiertos por la hija de Valeria Mazza, que comenzó a gritar y puso en alerta a todo el personal de la vivienda.

Valeria Mazza
Ladrones se hicieron pasar por jardineros y huyeron tras ser sorprendidos en la casa de Valeria Mazza

Ladrones se hicieron pasar por jardineros y huyeron tras ser sorprendidos en la casa de Valeria Mazza

Cómo entraron y cuántos eran los ladrones

El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles. De acuerdo con la denuncia, un grupo de jóvenes tocó timbre en la casa haciéndose pasar por cortadores de pasto o jardineros, ofreciendo sus servicios al cuidador. Mientras uno hablaba en la entrada, otros saltaron el portón y entraron por el fondo del terreno.

Los reportes coinciden en que participaron al menos cuatro delincuentes, y algunos partes mencionan cinco jóvenes involucrados en el hecho. Una vez dentro del inmueble, uno de ellos llegó hasta una de las habitaciones y tomó una mochila que estaba en el interior de la vivienda.

Quién los descubrió y qué se llevaron de la casa de Valeria Mazza

El robo se frustró cuando una de las hijas de Valeria Mazza, que estaba en la casa junto a una amiga y dos empleadas, advirtió la presencia de los intrusos. Al verlos, comenzó a gritar desesperadamente, lo que provocó que los ladrones salieran corriendo hacia la calle.

En la huida abandonaron la mochila en la puerta de la vivienda, pero, según detallaron fuentes policiales, alcanzaron a llevarse algunos perfumes, que es lo único denunciado como faltante hasta el momento. Uno de los empleados fue quien llamó al 911, y personal de la Comisaría 4ª de San Isidro se presentó en el lugar para tomar declaraciones y realizar las primeras diligencias.

La causa quedó caratulada como “tentativa de robo” y está en manos de la UFI Descentralizada de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, que ordenó el análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales de la zona para intentar identificar al grupo de delincuentes, que por ahora permanece prófugo.

Valeria Mazza
Ladrones se hicieron pasar por jardineros y huyeron tras ser sorprendidos en la casa de Valeria Mazza

Ladrones se hicieron pasar por jardineros y huyeron tras ser sorprendidos en la casa de Valeria Mazza

El antecedente: otro robo en 2023 en la misma casa

Este no es el primer episodio de inseguridad que afecta a la familia Mazza–Gravier. A fines de 2023, mientras el matrimonio y sus hijos estaban en Punta del Este celebrando Año Nuevo, ladrones ingresaron a la misma propiedad de Acassuso, abrieron la caja fuerte y se llevaron joyas y objetos de valor. Ese hecho fue descubierto por el casero de la casa y también fue denunciado en la Comisaría 4ª de San Isidro.

