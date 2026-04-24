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24 de abril de 2026 - 13:22
Jujuy.

Condenaron a prisión perpetua al femicida de Daniela Mamani

El crimen de Daniela Mamani ocurrió en noviembre de 2025 en barrio Gorriti, donde fue atacada con un arma blanca por su ex pareja

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Daniela Mamaní
Femicidio de Daniela Mamani: condenaron a su ex pareja a prisión perpetua

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La sentencia fue dictada por el Tribunal Unipersonal a cargo de la jueza Mónica Cruz Martínez, que lo consideró penalmente responsable del delito de homicidio triplemente agravado por la relación de pareja preexistente, por ensañamiento y por mediar violencia de género.

Femicidio de Daniela Mamani:
Femicidio de Daniela Mamani: condenaron a su ex pareja a prisión perpetua

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Crimen de Daniela Mamani: juicio abreviado

La resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado, una instancia que fue solicitada expresamente por la familia de Daniela Mamani.

Desde el Ministerio Público de la Acusación explicaron que, si bien el criterio habitual en este tipo de hechos es llevarlos a juicio oral, en esta oportunidad se priorizó la voluntad de la familia de la víctima dentro del proceso judicial.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N° 3 de San Salvador de Jujuy, dirigida por la agente fiscal María Emilia Curten Haquim.

El crimen ocurrió en barrio Gorriti

El femicidio ocurrió el 10 de noviembre de 2025 en una vivienda ubicada sobre calle Campero al 400, en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

Según la acusación, Matías Manuel Tinte se presentó en el domicilio donde residía Daniela Mamani, con quien había mantenido una relación de pareja, y allí la atacó con un arma blanca. Las múltiples heridas provocadas durante la agresión derivaron en su fallecimiento.

Posible femicidio en Jujuy
Fue en esta vivienda donde en noviembre de 2025 encontraron sin vida a Daniela Maman&iacute;

Fue en esta vivienda donde en noviembre de 2025 encontraron sin vida a Daniela Mamaní

Un caso que conmocionó al barrio El Éxodo

La muerte de la joven ocurrió durante la madrugada del martes 10 de noviembre de 2025. Según testigos, vecinos del inmueble escucharon gritos y golpes que provenían de una de las habitaciones. La vivienda funciona como inquilinato y en ella residen varias parejas y personas solas.

Embed - Posible femicidio en Jujuy

Prisión perpetua por femicidio

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo la acusación con los elementos reunidos a lo largo de la Investigación Penal Preparatoria y pidió la pena máxima prevista para este delito.

Finalmente, el tribunal tuvo por acreditados los hechos y condenó a Tinte a prisión perpetua, en una sentencia que representa una respuesta judicial firme frente a un crimen marcado por la violencia de género.

El fallo deja además una señal contundente sobre la gravedad de estos hechos y sobre la necesidad de seguir abordando con seriedad, acompañamiento y justicia cada caso de femicidio.

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