Marcha por Daniela Mamaní: "El Gobierno y la Justicia no nos acompañan como mujeres"

Familiares, amigos y allegados, marcharon en Humahuaca al cumplirse dos meses del femicidio de Daniela Mamaní . Por calles de la ciudad, reclamaron la aceleración en la investigación para esclarecer el crimen y apuntaron contra la policía y la justicia.

Bajo las consignas “Ni una menos” y “Justicia por Daniela” , la movilización culminó en la plaza donde hablaron familiares de la joven, apuntaron y le reclamaron al Gobierno, a la policía y a la justicia por el proceso de investigación y contención a la familia.

“Agradecemos a todos los que se acercaron, manteniéndonos de pie y pidiendo justicia , con mucho dolor por los meses sin Daniela. Justicia por ella y que luchemos para que a ninguna otra persona le quiten la vida”, dijo una vecina y agregó: “ Que haya políticas que nos defiendan ”.

Daniela Mamaní

La palabra de la hermana

Mientras que Elizabeth, hermana de la víctima, aseguró que se debe conocer la fecha del juicio abreviado contra el imputado por el femicidio. “No voy a bajar los brazos hasta que las autoridades actúen y dicten sentencia”.

En su mensaje agregó: “Cada vez es más difícil llevar esta situación, que le hayan quitado la vida a mi hermana. Lo más difícil es ver que tenemos un gobierno y una justicia no nos acompaña como mujeres. Si lo hubieran hecho cuando ella pidió ayuda, estaría viva”.

“Que nadie más sienta este dolor que sentimos. Que no pase lo mismo. La justicia está para protegernos, no para desampararnos. Que la policía proteja, a mi hermana no la protegieron y ya no está”, dijo al cuestionar la intervención policial durante la noche del crimen.

Embed - ELIZABETH MAMANÍ - HERMANA DE DANIELA

Caso Daniela Mamaní

La madrugada del martes 11 de noviembre en una vivienda de calle Campero del barrio Gorriti en San Salvador de Jujuy, a pocos metros de avenida El Éxodo, fue encontrada sin vida Daniela Mamaní, una mujer de 31 años.

La joven oriunda de Humahuaca residía en la capital jujeña desde hacía varios años. Aparentemente, las causas del deceso habrían sido por múltiples heridas provocadas con un arma blanca. La investigación está a cargo de la fiscalía especializada en violencia de género.

Matías Tinte, ex pareja de la víctima, está con prisión preventiva por cuatro meses luego que se presentara horas después del crimen en la Seccional, donde habría confesado ser el autor del femicidio que conmocionó a Jujuy.

daniela mamani entierro

Dónde acudir en casa de violencia de género

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.