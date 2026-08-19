Tiene fibromialgia y ganó 9 medallas: Cintia Zelaya sigue destacándose en aguas abiertas

La nadadora jujeña de aguas abiertas, Cintia Zelaya, volvió a destacarse el pasado fin de semana en el NOA de los Siete Colores, disputado en pileta, donde consiguió nueve medallas y sumó una nueva muestra de superación en medio de su preparación para el Mundial en República Dominicana. La deportista jujeña padece fibromialgia pero esto no le impide seguir compitiendo.

Cintia Zelaya fue una de las representantes jujeñas más destacadas en el torneo “7 colores”, un certamen del NOA que, en esta oportunidad, se disputó bajo techo. Aunque su especialidad habitual son las aguas abiertas, la deportista aceptó el desafío de competir en pileta y cerró una actuación sobresaliente.

“Me invitaron a sumarme con el equipo de la fundación y dije bueno, primero lo dudé y después dije: bueno, vamos para probarme, a ver cómo venía el entrenamiento, para ver cómo aguantaba mi cuerpo, cómo aguantaba el estrés”, contó.

El balance fue más que positivo: consiguió nueve medallas en total, con tres primeros puestos y seis segundos lugares. Además, explicó que dos de esas preseas fueron en postas junto a dos compañeros menores de la fundación, en una experiencia compartida que también tuvo un valor especial.

Competir con fibromialgia

Zelaya convive con fibromialgia, una patología que, lejos de apartarla del deporte, se convirtió en una motivación para seguir adelante. Sin embargo, reconoció que el esfuerzo físico y el dolor son parte de su día a día.

“Hay días que cuestan más que otros, pero ahí vamos”, expresó.

La nadadora explicó que este tipo de competencia fue especialmente exigente, ya que no tuvo la dinámica habitual de las aguas abiertas. En pileta, las pruebas son más cortas, con pausas entre una y otra, lo que obliga al cuerpo a salir del agua, enfriarse y volver a activarse varias veces.

“El sábado nadé siete pruebas y el domingo nadé dos, pero el domingo ya nadás cansada. No sabía cómo levantarme, no sabía si iba a ir al torneo porque me costó muchísimo”, relató. A pesar de eso, decidió competir igual.

Más que las medallas: bajar los tiempos

Más allá del podio, Zelaya remarcó que uno de los logros más importantes del fin de semana fue haber bajado sus tiempos, un dato que considera clave en esta etapa de preparación.

Contó que en los 200 metros libres venía registrando un tiempo de 3:30 y que en este torneo logró mejorarlo, aun compitiendo un domingo en el que llegó con el físico muy exigido. “Para mí fue más allá del podio de las medallas, es haber logrado terminar la competencia y bajar los tiempos”, sostuvo.

Para la jujeña, ese resultado es una señal de que el trabajo integral que viene realizando está dando frutos. “Eso habla de que el entrenamiento, la comida, la nutrición, el descanso, todo lo que venimos haciendo estos meses funciona”, afirmó.

La mira puesta en el Mundial

El 2026 viene siendo un año intenso para Zelaya, que ya transita la recta final de su preparación para el Mundial de aguas abiertas. La competencia será en República Dominicana, en las playas de Miches, y aunque aseguró que el proceso avanza bien, todavía necesita reunir fondos para cubrir la última parte del viaje.

“Estoy a dos meses, dos meses y medio para el Mundial y me queda juntar una parte de la última cuota para pagar el viaje. Venimos bien, pero falta el último empujoncito”, señaló.

En cuanto a su estado físico, dijo que llega con buenas sensaciones, pese a haber atravesado dos brotes fuertes de dolor en medio de los entrenamientos. “Duraron muy poquito y pude volver de a poquito a entrenar. El cuerpo se adaptó”, indicó con optimismo.

El agua como refugio y bienestar

Además de su faceta competitiva, Zelaya también reflexionó sobre el crecimiento de actividades deportivas que hoy muchas personas eligen por bienestar y salud mental, entre ellas la natación.

En ese sentido, explicó que el agua ocupa un lugar fundamental en su vida. “El agua a mí me baja, yo libero todas las preocupaciones. Yo me meto al agua y soy otra persona”, expresó. Según contó, cuando entra a nadar deja de lado sus otras responsabilidades y puede concentrarse plenamente en ella misma y en el deporte.

También dejó un mensaje para quienes piensan en empezar una actividad física y creen que ya es tarde. “No hay una edad, es cuestión de animarse y empezar”, sostuvo. Incluso contó que ve a muchas personas mayores que se animan a dar sus primeros pasos en la natación y logran vencer miedos que arrastraron durante años.

Con una historia marcada por el esfuerzo, la disciplina y la superación, Cintia Zelaya volvió a dejar en alto la bandera jujeña y sumó una nueva actuación destacada en un 2026 que todavía le reserva un gran desafío internacional.

¿Qué es la fibromialgia?

La fibromialgia es un trastorno crónico que se caracteriza principalmente por dolor y sensibilidad generalizada en distintas partes del cuerpo. También puede provocar fatiga, dificultades para dormir y problemas de concentración, entre otros síntomas. La intensidad puede variar y algunas personas atraviesan períodos o “brotes” en los que las molestias aumentan.

Actualmente no existe un estudio de laboratorio o de imágenes específico que permita diagnosticarla por sí solo. El diagnóstico se realiza a partir de los síntomas y de la evaluación médica, descartando otras posibles causas del dolor y el cansancio.

En el caso de Cintia Zelaya, la deportista contó que durante su preparación atravesó episodios de dolor intenso, aunque pudo recuperarse y retomar progresivamente los entrenamientos.