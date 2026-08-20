River Plate vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

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El duelo entre River Plate y Vélez correspondiente a la fecha 6 se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 19:15 (hora Argentina), el domingo 23 de agosto.

Así llegan River Plate y Vélez El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura River Plate venció 2-0 a Argentinos Juniors en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura En la jornada anterior, Vélez igualó 1-1 el juego frente a Defensa y Justicia. Con un historial irregular (3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Vélez. El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Banfield: 30 de agosto - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Dep. Riestra: 29 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Horario River Plate y Vélez, según país Argentina: 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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