River Plate vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

El duelo entre River Plate y Vélez correspondiente a la fecha 6 se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 19:15 (hora Argentina), el domingo 23 de agosto.
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El duelo entre River Plate y Vélez correspondiente a la fecha 6 se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 19:15 (hora Argentina), el domingo 23 de agosto.
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
River Plate venció 2-0 a Argentinos Juniors en su encuentro anterior.
En la jornada anterior, Vélez igualó 1-1 el juego frente a Defensa y Justicia. Con un historial irregular (3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Vélez.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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