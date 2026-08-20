jueves 20 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2026 - 15:06
Liga Profesional

River Plate vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Toda la previa del duelo entre River Plate y Vélez. El partido se jugará en el Estadio Mas Monumental el domingo 23 de agosto a las 19:15 (hora Argentina). Será arbitrado por Darío Herrera.

+ Seguir en
River Plate vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre River Plate y Vélez correspondiente a la fecha 6 se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 19:15 (hora Argentina), el domingo 23 de agosto.

Lee además
racing club vs boca juniors: previa, horario y como llegan para la fecha 6 del clausura

Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
belgrano vs defensa y justicia: previa, horario y como llegan para la fecha 6 del clausura

Belgrano vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Así llegan River Plate y Vélez

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate venció 2-0 a Argentinos Juniors en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Vélez igualó 1-1 el juego frente a Defensa y Justicia. Con un historial irregular (3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Vélez.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Darío Herrera.


Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Banfield: 30 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Dep. Riestra: 29 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate y Vélez, según país
  • Argentina: 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Belgrano vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Barracas Central vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Sarmiento vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Huracán vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Lo que se lee ahora
Los Pumas  - Mateo Carreras con la ovalada en su poder ante Australia en Sídney. Getty
Rugby.

Los Pumas realizarán un entrenamiento a puertas abiertas en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Prevención.

Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo. 
Redes

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo

Paso de Jama cerrado y camioneros varados en Jujuy: Tenemos provisiones para uno o dos días más video
Jujuy.

Paso de Jama cerrado y camioneros varados en Jujuy: "Tenemos provisiones para uno o dos días más"

Se viene la Expo Educativa (Archivo) 
Educación.

Empezó la Expo Educativa 2026 para conocer la oferta académica de Jujuy

Evento en Plaza Belgrano por el Éxodo Jujeño.
Tradición.

Éxodo Jujeño: este jueves habrá mateada y música en vivo en Plaza Belgrano

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel