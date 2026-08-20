Belgrano vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura se jugará el próximo domingo 23 de agosto a las 17:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura se jugará el próximo domingo 23 de agosto a las 17:00 (hora Argentina).
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Belgrano derrotó por 2 a 0 a Independiente Riv. (M) en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 2 goles y ha convertido 6.
Defensa y Justicia sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Vélez. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 6 goles y ha recibido 7 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 1.
El árbitro designado para el encuentro es Fernando Espinoza.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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