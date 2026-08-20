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20 de agosto de 2026 - 14:36
Liga Profesional

Belgrano vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Belgrano vs Defensa y Justicia, que se enfrentarán en Gigante de Alberdi el próximo domingo 23 de agosto a las 17:00 (hora Argentina). Fernando Espinoza será el árbitro del partido.

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Belgrano vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura se jugará el próximo domingo 23 de agosto a las 17:00 (hora Argentina).

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Así llegan Belgrano y Defensa y Justicia

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano derrotó por 2 a 0 a Independiente Riv. (M) en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 2 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Vélez. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 6 goles y ha recibido 7 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Fernando Espinoza.


Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Platense: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Horario Belgrano y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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