jueves 20 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2026 - 13:29
Liga Profesional

Barracas Central vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Platense se mide ante Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia el domingo 23 de agosto a las 14:45 (hora Argentina). El partido será supervisado por Hernán Mastrángelo.

+ Seguir en
Barracas Central vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:45 (hora Argentina) el próximo domingo 23 de agosto, Platense enfrentará a Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura.

Lee además
sarmiento vs estudiantes: previa, horario y como llegan para la fecha 6 del clausura

Sarmiento vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
huracan vs dep. riestra: previa, horario y como llegan para la fecha 6 del clausura

Huracán vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Así llegan Barracas Central y Platense

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Rosario Central. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 3 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Platense y Boca Juniors, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 9 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Platense se impuso por 1 a 0.

Hernán Mastrángelo es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Tigre: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Barracas Central y Platense, según país
  • Argentina: 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Sarmiento vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Huracán vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Newell`s vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Independiente vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Gimnasia vs Gimnasia (Mendoza): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Lo que se lee ahora
Los Pumas  - Mateo Carreras con la ovalada en su poder ante Australia en Sídney. Getty
Rugby.

Los Pumas realizarán un entrenamiento a puertas abiertas en Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Acoso escolar (foto ilustrativa). video
Prevención.

Fallo histórico por acoso escolar en Jujuy: la Justicia dictó medidas de protección para una adolescente

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo. 
Redes

Farmear aura: qué significa y cómo hacerlo en grupo

Paso de Jama cerrado y camioneros varados en Jujuy: Tenemos provisiones para uno o dos días más video
Jujuy.

Paso de Jama cerrado y camioneros varados en Jujuy: "Tenemos provisiones para uno o dos días más"

Se viene la Expo Educativa (Archivo) 
Educación.

Empezó la Expo Educativa 2026 para conocer la oferta académica de Jujuy

Camiones en el Paso de Jama. video
Jujuy.

Camioneros varados en el Paso de Jama: "Nos estamos quedando sin comida"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel