Barracas Central vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

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A partir de las 14:45 (hora Argentina) el próximo domingo 23 de agosto, Platense enfrentará a Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura.

Así llegan Barracas Central y Platense Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura Barracas Central recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Rosario Central. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 3 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Platense y Boca Juniors, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 9 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Platense se impuso por 1 a 0. Hernán Mastrángelo es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Tigre: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Horario Barracas Central y Platense, según país Argentina: 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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