lunes 11 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de mayo de 2026 - 07:56
Liga Profesional

Argentinos Juniors se enfrentará ante Huracán por la llave 4

Huracán se mide ante Argentinos Juniors mañana a las 21:30 (hora Argentina).

Argentinos Juniors se enfrentará ante Huracán por la llave 4
BsAs (DataFactory)

El Bicho y el Globo juegan mañana por la clasificación a la Semifinal del Apertura, desde las 21:30 (hora Argentina).

Lee además
rosario central y racing club se miden por la llave 1

Rosario Central y Racing Club se miden por la llave 1
por la llave 3, belgrano recibira a union

Por la llave 3, Belgrano recibirá a Unión

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de abril, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Argentinos Juniors se impuso por 1 a 2.

Los resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Sarmiento 0 (25 de enero)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs Argentinos Juniors 0 (29 de enero)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Belgrano 0 (2 de febrero)
  • Fase de Grupos: Racing Club 2 vs Argentinos Juniors 1 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs River Plate 0 (12 de febrero)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 2 vs Lanús 1 (26 de marzo)
  • Fase de Grupos: Aldosivi 0 vs Argentinos Juniors 2 (31 de marzo)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Barracas Central 1 (1 de marzo)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Rosario Central 0 (11 de marzo)
  • Fase de Grupos: Tigre 1 vs Argentinos Juniors 1 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Platense 0 (22 de marzo)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 3 vs Banfield 2 (6 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 3 vs Argentinos Juniors 1 (11 de abril)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 1 vs Atlético Tucumán 0 (18 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Argentinos Juniors 2 (27 de abril)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 2 vs Argentinos Juniors 0 (3 de mayo)
  • Octavos de final: Argentinos Juniors 2 vs Lanús 0 (9 de mayo)
Los resultados de Huracán en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Banfield 1 vs Huracán 1 (22 de enero)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (27 de enero)
  • Fase de Grupos: Atlético Tucumán 1 vs Huracán 1 (31 de enero)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs San Lorenzo 0 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Sarmiento 0 (14 de febrero)
  • Fase de Grupos: Dep. Riestra 0 vs Huracán 0 (21 de febrero)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 2 vs Huracán 0 (26 de febrero)
  • Fase de Grupos: Huracán 3 vs Belgrano 1 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs River Plate 2 (12 de marzo)
  • Fase de Grupos: Aldosivi 0 vs Huracán 0 (16 de marzo)
  • Fase de Grupos: Huracán 0 vs Barracas Central 0 (23 de marzo)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 0 vs Huracán 3 (5 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 3 vs Rosario Central 1 (12 de abril)
  • Fase de Grupos: Tigre 1 vs Huracán 1 (20 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 1 vs Argentinos Juniors 2 (27 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 0 vs Huracán 0 (3 de mayo)
  • Octavos de final: Boca Juniors 2 vs Huracán 3 (9 de mayo)
Horario Argentinos Juniors y Huracán, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Rosario Central y Racing Club se miden por la llave 1

Por la llave 3, Belgrano recibirá a Unión

Torneo Apertura 2026: se definieron los cruces de cuartos de final

River Plate eliminó a San Lorenzo por penales en un partidazo en el Monumental

Vélez vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 del Apertura

Lo que se lee ahora
Partidazo en el Monumental.
Deportes.

River Plate eliminó a San Lorenzo por penales en un partidazo en el Monumental

Por  Federico Franco

Las más leídas

Níspero.
Jujuy.

Níspero, la fruta japonesa que crece en Jujuy: cómo se come y qué beneficios aporta

Una víbora gigante apareció en un negocio de Salta y causó pánico
País.

Una víbora gigante apareció en un negocio de Salta y causó pánico

Día del Nieto (imagen generada con inteligencia artificial).
Sociedad.

Día del Nieto en Argentina: por qué se celebra este 10 de mayo

Jésica Coria.
País.

Entró a bañarse, prendió la luz y explotó su casa: murió calcinada

Hantavirus.
Salud.

Confirman tres casos de hantavirus en Jujuy y descartan un brote

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel