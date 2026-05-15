Jujuy será sede de la segunda fecha de downhill este fin de semana

San Salvador de Jujuy volverá a ser escenario del downhill con la realización de la segunda fecha del campeonato de esta disciplina, que se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 en el circuito ubicado sobre calles Yuchán y El Quitupi, en el barrio Los Perales.
La actividad es organizada por el Jujuy Downhill Club con el acompañamiento de la Municipalidad capitalina, que invitó a toda la comunidad a sumarse y disfrutar de una propuesta deportiva que sigue creciendo en la ciudad.
Un circuito con mejoras y una modalidad contra reloj
Desde la organización explicaron que se mantendrá el trazado de la competencia anterior, aunque con algunas mejoras y modificaciones para que el recorrido sea más dinámico.
Antonio Diadragon, integrante del Jujuy Downhill Club, detalló que la carrera se disputará bajo la modalidad contra reloj, donde ganará quien registre el menor tiempo. Además, indicó que el circuito está pensado para ser inclusivo y accesible para distintos niveles de experiencia.
Dos jornadas para competir y reconocer el recorrido
El torneo estará dividido en dos etapas. El sábado se realizará una jornada preliminar para que los competidores puedan reconocer el circuito y hacer pasadas de prueba, mientras que el domingo se concretará la competencia oficial.
Desde el municipio destacaron la importancia de seguir acompañando este tipo de iniciativas deportivas que convocan a jóvenes y promueven el contacto con la naturaleza a través de actividades que exigen preparación y compromiso.
Siguen abiertas las inscripciones
Leandro Mansilla, también parte de la organización, informó que las inscripciones continúan abiertas a través de las cuentas de Instagram @downhilljujuy y @pxpbike.
Los participantes podrán competir en las categorías Principiantes, Avanzados, Elite y Profesional. Los organizadores remarcaron que esperan vivir “una verdadera fiesta de la bicicleta” durante este fin de semana en Los Perales.
Embed - San Salvador de Jujuy será sede de la segunda fecha del campeonato de Downhill
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