sábado 09 de agosto de 2025

9 de agosto de 2025 - 12:13
Cultura.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: una fecha para honrar y reivindicar nuestras raíces

Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha para reflexionar sobre su historia, derechos y legado cultural.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Día Internacional de los Pueblos Indígenas: una fecha para honrar y reivindicar nuestras raíces

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: una fecha para honrar y reivindicar nuestras raíces

Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución 49/214. Su origen se remonta a 1982, cuando se llevó a cabo la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, un espacio clave para la defensa y promoción de sus derechos.

El objetivo de esta conmemoración es reconocer el papel fundamental que desempeñan los pueblos originarios en la preservación de la diversidad cultural, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la identidad de las naciones. También busca visibilizar los desafíos que aún enfrentan, como la discriminación, la pérdida de territorios y la vulneración de sus derechos.

pueblos indigenas.jpg

Día internacional de los Pueblos Indígenas declarado por la Organización de las Naciones Unidas

En 1994, la ONU estableció que cada año se recordara esta fecha, iniciando en 1995 la primera celebración oficial. Desde entonces, en diferentes partes del mundo se realizan actividades, ceremonias y encuentros para rendir homenaje a las comunidades indígenas y reafirmar el compromiso con su respeto y protección.

Este 2025, la jornada contará con la actuación del coro Chelaalapí en la apertura, un símbolo vivo de la tradición y la música ancestral que sigue transmitiéndose de generación en generación.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, creada a partir de los trabajos de este grupo, estableció un marco universal que reconoce su importancia cultural, social y política, además de su derecho a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones.

Más que una efeméride, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es una oportunidad para reivindicar nuestras raíces, reflexionar sobre la historia y garantizar que el legado de los pueblos originarios siga vivo en las generaciones futuras.

pueblos indígenas

Estos son los pueblos indígenas en Jujuy

En Jujuy son nueve comunidades: Atacama, Kolla, Guaraní, Kolla Guaraní, Ocloya, Omaguaca, Tilián, Toara y Toba.

