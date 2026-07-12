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12 de julio de 2026 - 20:17
Jujuy.

Plaza Belgrano: más de 1500 personas celebraron el triunfo de Argentina

Los festejos por la clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial 2026 se extendieron durante gran parte de la noche. Solo hubo un demorado.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Mas de 1500 jujeños celebraron el triunfo de Argentina en la Plaza Belgrano

Mas de 1500 jujeños celebraron el triunfo de Argentina en la Plaza Belgrano

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a desatar una multitudinaria celebración en San Salvador de Jujuy. Más de 1500 personas se concentraron en Plaza Belgrano y sus alrededores para festejar el triunfo por 3 a 1 frente a Suiza, en una noche que transcurrió con normalidad y un importante operativo de seguridad.

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Familias, grupos de amigos y cientos de hinchas llegaron desde distintos puntos de la ciudad apenas finalizó el encuentro para compartir la alegría por un nuevo paso de la "Scaloneta" en la Copa del Mundo. Con banderas argentinas, camisetas, bombos y bocinazos, la plaza volvió a convertirse en el punto de encuentro elegido por los jujeños para celebrar un nuevo triunfo mundialista.

Un festejo con saldo positivo

El operativo de seguridad con 150 efectivos policiales destinados a los distintos lugares de convocatoria en nuestra ciudad permitió que la celebración se desarrollara sin incidentes de gravedad. El único procedimiento policial registrado fue la demora de un "trapito", mientras que no hubo enfrentamientos, hechos de violencia ni personas heridas.

La multitud disfrutó del festejo en un clima de tranquilidad y respeto, pese a la gran cantidad de personas que colmaron el centro de la capital jujeña.

Una nueva muestra de pasión por la Selección

Como ocurrió en cada presentación de la Selección argentina durante el Mundial 2026, los jujeños volvieron a salir a las calles para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

Las caravanas de vehículos recorrieron las principales calles de la ciudad haciendo sonar las bocinas, mientras cientos de personas se desplazaron a pie hasta Plaza Belgrano, donde los cánticos, las banderas y el color celeste y blanco fueron los grandes protagonistas de la noche.

El triunfo sobre Suiza, conseguido en un partido muy disputado, alimentó la ilusión de los hinchas argentinos de cara a las semifinales y convirtió nuevamente al corazón de San Salvador de Jujuy en el epicentro de los festejos.

Expectativa por el próximo partido

Con la clasificación asegurada entre los cuatro mejores del Mundial, ahora toda la atención estará puesta en el próximo compromiso de la Selección argentina, que buscará un lugar en la gran final el próximo miércoles ante Inglaterra, en donde también se espera una amplia convocatoria en los lugares en donde se congrega la gente para seguir las alternativas de esta semifinal de la Copa del Mundo 2026.

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