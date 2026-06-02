Jubilación docente en la Puna: cómo es el régimen para quienes trabajan en zonas desfavorables - imagen creada con IA

Cada vez más docentes jujeños buscan información sobre su futura jubilación, especialmente aquellos que desarrollan o desarrollaron tareas en escuelas ubicadas en la Puna, la Quebrada y otras zonas consideradas desfavorables. Las dudas suelen centrarse en los requisitos exigidos, la cantidad de años de servicio necesarios y qué ocurre cuando una persona trabajó parte de su carrera en una zona especial y otra parte en una localidad alcanzada por el régimen común.

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El tema volvió a cobrar relevancia tras las declaraciones de la abogada previsional Roxana Capiello (MP 1584) , quien brindó detalles sobre el régimen jubilatorio que alcanza a docentes que cumplen funciones en establecimientos educativos ubicados en regiones con condiciones particulares dentro de la provincia.

La especialista explicó que se trata de una de las consultas más frecuentes que recibe en su estudio, principalmente por la gran cantidad de trabajadores de la educación que prestan servicios en localidades alejadas de los principales centros urbanos de Jujuy.

"Queremos que la gente se empiece a ocupar, que empiece a prestar atención y trate de sacarse las dudas lo más pronto posible antes de llegar a la edad jubilatoria", expresó Capiello durante una entrevista radial.

Embed - ROSANA CAPPIELLO - Abogada - ¿Cómo es la jubilación en la Puna?

Cómo funciona la jubilación docente en zonas desfavorables

La normativa vigente contempla disposiciones específicas para docentes que trabajan en zonas de frontera, áreas desfavorables, muy desfavorables e inhóspitas. Se trata de un régimen que forma parte de la legislación previsional docente y que establece requisitos diferentes a los previstos para quienes ejercen exclusivamente en establecimientos alcanzados por el régimen común.

Según explicó la profesional, la ley reconoce las características particulares de determinados lugares de trabajo y establece condiciones especiales para acceder al beneficio jubilatorio.

"Siendo una provincia de frontera tenemos este régimen previsto dentro de la ley docente que contempla los trabajos realizados en determinadas zonas", indicó.

En ese sentido, detalló que quienes reúnen los requisitos establecidos por la normativa pueden acceder a la jubilación con 25 años de servicios.

"La ley dispone que la gente se jubila con 25 años de servicio sin límites de edad" "La ley dispone que la gente se jubila con 25 años de servicio sin límites de edad"

Diferencias con el régimen docente común

Uno de los aspectos que más consultas genera entre los trabajadores de la educación tiene que ver con las diferencias entre el régimen especial y el régimen general que rige para el resto de los docentes.

Mientras que la normativa común exige una determinada edad para acceder a la jubilación, el régimen aplicable a zonas desfavorables contempla condiciones distintas.

Capiello explicó que en estos casos no existe diferenciación entre hombres y mujeres.

"Con relación a este régimen no hay distinción. Son 25 años de servicio, sean hombres o sean mujeres", precisó.

La especialista destacó que cada situación requiere un análisis particular, ya que la trayectoria laboral de cada docente puede incluir servicios prestados bajo diferentes modalidades y en distintos destinos dentro de la provincia.

Qué pasa con los docentes que trabajaron en la Puna y después en la ciudad

Otra de las dudas recurrentes aparece entre quienes desarrollaron parte de su carrera en localidades de la Puna o en escuelas consideradas desfavorables y posteriormente continuaron trabajando en ciudades o zonas comprendidas por el régimen común.

De acuerdo con la explicación brindada por la especialista, esos años no se pierden ni quedan excluidos del análisis previsional.

"No es que una persona trabajó en la Puna y pierde esos años de servicio. La normativa permite hacer un prorrateo entre el servicio prestado en una zona diferencial y el servicio prestado en una zona común", sostuvo.

Esto significa que los períodos trabajados bajo distintas condiciones pueden ser considerados para determinar el acceso al beneficio jubilatorio.

La posibilidad de combinar servicios resulta clave para numerosos docentes jujeños que a lo largo de su carrera desempeñaron funciones en diferentes localidades de la provincia.

Escuelas incluidas dentro del régimen especial

La identificación de las escuelas alcanzadas por este régimen constituye otro punto fundamental al momento de iniciar cualquier trámite previsional.

En Jujuy existe una clasificación específica que determina cuáles son los establecimientos ubicados en zonas desfavorables, muy desfavorables o inhóspitas.

La categorización se encuentra contemplada en normativa provincial y permite establecer qué régimen corresponde aplicar en cada caso.

"Tenemos un decreto de reordenamiento que dispone las zonas incluidas dentro del régimen y establece distintas categorías como zona desfavorable, muy desfavorable y zona inhóspita", explicó Capiello.

La profesional remarcó que existen establecimientos educativos distribuidos en distintos puntos de la provincia que se encuentran comprendidos dentro de estas categorías.

La documentación que deben reunir los docentes

Además de conocer los requisitos jubilatorios, los especialistas recomiendan reunir con anticipación toda la documentación laboral necesaria para iniciar el trámite.

Entre los elementos más importantes aparecen las certificaciones de servicios, antecedentes laborales, designaciones y documentación que permita acreditar los períodos trabajados en cada establecimiento educativo.

La correcta registración de los servicios cobra especial importancia en aquellos casos donde existen años desempeñados en escuelas ubicadas en zonas diferenciales.

Desde el ámbito previsional señalan que una revisión temprana de la documentación permite detectar posibles inconsistencias y facilita la planificación del futuro trámite jubilatorio.

"Es importante tener en cuenta cada situación particular y analizar los antecedentes laborales para determinar cuál es el régimen aplicable en cada caso", explicó la abogada previsional Roxana Capiello (MP 1584).

Crecen las consultas por jubilación docente en Jujuy

El interés por conocer las condiciones de acceso a la jubilación registra un crecimiento sostenido entre los trabajadores de la educación de la provincia.

Según explicó la especialista, cada vez más docentes deciden consultar con anticipación para comprender cómo impactan los años trabajados en la Puna, en zonas de frontera o en establecimientos considerados desfavorables.

La información resulta especialmente relevante para quienes se encuentran próximos a iniciar el trámite y necesitan conocer cómo se computan sus años de servicio dentro de los distintos regímenes previstos por la legislación vigente.