miércoles 15 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de julio de 2026 - 09:00
Jujuy.

Mundo KPop Cazadoras de Demonios en Jujuy: precios de las entradas

Este viernes 24 de julio llega a Jujuy Mundo KPop Cazadoras de Demonios con una propuesta increíble. Las entradas ya están a la venta.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mundo KPop Cazadoras de Demonios en Jujuy

Mundo KPop Cazadoras de Demonios en Jujuy

Lee además
plan para las vacaciones de invierno: mundo kpop cazadoras de demonios en jujuy video
Imperdible.

Plan para las vacaciones de invierno: Mundo KPop "Cazadoras de Demonios" en Jujuy
vecinos denuncian muerte de perros envenenados: es mi familia, todavia lo sigo llorando video
Jujuy.

Vecinos denuncian muerte de perros envenenados: "Es mi familia, todavía lo sigo llorando"

Las Cazadoras de Demonios vuelven a Jujuy

En el marco de su exitosa gira nacional e internacional y a pedido del público, Las Cazadoras regresarán a la provincia con una historia llena de ritmo, color y poder. La presentación será el viernes 24 de julio, desde las 17 horas, en el Teatro Mitre.

Las talentosas KPop deberán enfrentarse a su mayor desafío: Los Saya Boys, un grupo de misteriosos demonios que busca conquistar a la humanidad a través de su música.

Entradas para Mundo KPop en Jujuy

Las entradas pueden adquirirse a través de ventas.autoentrada.com -hacer click aquí- o en la boletería del Teatro Mitre, ubicada en Alvear 1009. Los precios dependiendo el sector son los siguientes:

Platea: $41.195
Platea + Meet & Greet: $58.850

Tertulia: $35.310
Tertulia + Meet & Greet: $52.965

Galería: $29.425
Galería + Meet & Greet: $47.080

Palco: $41.195
Palco + Meet & Greet: $58.850

Cabe destacar que los valores detallados anteriormente, incluyen cargo por servicio.

Día, horario y lugar

  • Fecha: viernes 24 de julio
  • Horario: 17 horas
  • Lugar: Teatro Mitre

Una historia de música, amistad y batallas mágicas

Entre coreografías, canciones y batallas mágicas, las protagonistas descubrirán que la verdadera fuerza no se encuentra en la competencia, sino en la amistad, la aceptación y el valor de unirse a pesar de las diferencias.

El musical está pensado para toda la familia y combina energía, humor y emoción. La propuesta invita a creer que juntos siempre somos mejores.

Mundo KPop “Cazadoras de Demonios” está inspirado en la cultura pop coreana y el animé. La puesta combina música, baile y una propuesta visual impactante durante el desarrollo de la historia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Plan para las vacaciones de invierno: Mundo KPop "Cazadoras de Demonios" en Jujuy

Vecinos denuncian muerte de perros envenenados: "Es mi familia, todavía lo sigo llorando"

José Rodríguez Bárcena: "Quienes visitan Jujuy encuentran una experiencia cultural"

El mensaje de Lionel Scaloni para Jujuy antes de la semifinal del Mundial 2026

En lo que va del año, más de 70 personas fueron atendidas por mordeduras de perros y gatos en Jujuy

Lo que se lee ahora
Lionel Scaloni. video
Jujuy.

El mensaje de Lionel Scaloni para Jujuy antes de la semifinal del Mundial 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Mordedura de Mono - Imagen generada con IA video
Registros.

Mordeduras de monos en Jujuy: confirmaron dos casos en Los Perales y Chijra

Comercios de Jujuy modificarán sus horarios por la semifinal del Mundial 2026 (Foto ilustrativa)
Jujuy.

Argentina vs. Inglaterra: cómo atenderán los comercios de Jujuy este miércoles

Menores desaparecidas en Jujuy.
Jujuy.

Buscan a dos menores desaparecidas en distintas localidades de Jujuy

Alerta por riesgo alto de incendios en Jujuy. video
Jujuy.

Alerta por incendios en Jujuy: preocupa el pasto seco en Alto Comedero y Palpalá

¿Qué deben revisar los docentes de Jujuy antes de iniciar la jubilación? - Imagen creada con IA  video
Jujuy.

¿Qué deben revisar los docentes de Jujuy antes de iniciar la jubilación?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel