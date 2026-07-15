Mundo KPop Cazadoras de Demonios en Jujuy: precios de las entradas

Mundo KPop Cazadoras de Demonios en Jujuy

Mundo KPop “Cazadoras de Demonios” se presentará en Jujuy como una propuesta para disfrutar durante las vacaciones de invierno 2026. El espectáculo llegará en el marco de su gira nacional e internacional y ofrecerá una función para toda la familia.

Las Cazadoras de Demonios vuelven a Jujuy En el marco de su exitosa gira nacional e internacional y a pedido del público, Las Cazadoras regresarán a la provincia con una historia llena de ritmo, color y poder. La presentación será el viernes 24 de julio, desde las 17 horas, en el Teatro Mitre.

Las talentosas KPop deberán enfrentarse a su mayor desafío: Los Saya Boys, un grupo de misteriosos demonios que busca conquistar a la humanidad a través de su música.

Entradas para Mundo KPop en Jujuy Las entradas pueden adquirirse a través de ventas.autoentrada.com -hacer click aquí- o en la boletería del Teatro Mitre, ubicada en Alvear 1009. Los precios dependiendo el sector son los siguientes:

Platea: $41.195

Platea + Meet & Greet: $58.850 Tertulia: $35.310

Tertulia + Meet & Greet: $52.965 Galería: $29.425

Galería + Meet & Greet: $47.080 Palco: $41.195

Palco + Meet & Greet: $58.850 Cabe destacar que los valores detallados anteriormente, incluyen cargo por servicio. Día, horario y lugar Fecha: viernes 24 de julio

viernes 24 de julio Horario: 17 horas

17 horas Lugar: Teatro Mitre Una historia de música, amistad y batallas mágicas Entre coreografías, canciones y batallas mágicas, las protagonistas descubrirán que la verdadera fuerza no se encuentra en la competencia, sino en la amistad, la aceptación y el valor de unirse a pesar de las diferencias. El musical está pensado para toda la familia y combina energía, humor y emoción. La propuesta invita a creer que juntos siempre somos mejores. Mundo KPop “Cazadoras de Demonios” está inspirado en la cultura pop coreana y el animé. La puesta combina música, baile y una propuesta visual impactante durante el desarrollo de la historia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.