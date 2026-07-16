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16 de julio de 2026 - 09:54
Jujuy.

Plaza Belgrano: tras el triunfo de Argentina, limpiaron vidrios y botellas rotas

El operativo de limpieza comenzó anoche, mientras hoy se realiza el retirado de vallas en Plaza Belgrano y la búsqueda de vidrios y botellas rotas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tras el triunfo de Argentina, limpiaron vidrios y botellas rotas en Plaza Belgrano

Tras el triunfo de Argentina, limpiaron vidrios y botellas rotas en Plaza Belgrano

Tras el triunfo de Argentina, limpiaron vidrios y botellas rotas en Plaza Belgrano

Tras el triunfo de Argentina, limpiaron vidrios y botellas rotas en Plaza Belgrano

Plaza Belgrano: retiraron más de 40 bolsas de basura tras los festejos

Plaza Belgrano: retiraron más de 40 bolsas de basura tras los festejos

La limpieza de Plaza Belgrano comenzó durante la noche del miércoles, apenas se retiraron los hinchas que celebraron el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por el Mundial 2026. Este jueves por la mañana, las tareas continuaron con trabajos más puntuales, especialmente el retiro de vidrios, botellas rotas y materiales cortantes.

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Después de una jornada marcada por la alegría y los festejos, las cuadrillas de higiene urbana avanzaron con el operativo para dejar en condiciones uno de los puntos de encuentro más importantes de San Salvador de Jujuy.

Canal 4 y TodoJujuy dialogaron con María Pedraza, responsable del cuidado de Plaza Belgrano, quien explicó que el trabajo no solo incluyó limpieza, sino también el retiro del vallado que había sido colocado de manera preventiva antes del partido.

Plaza Belgrano: retiraron más de 40 bolsas de basura tras los festejos

Plaza Belgrano: retiraron más de 40 bolsas de basura tras los festejos

Más de 40 bolsas de basura tras los festejos

Pedraza indicó que el operativo comenzó durante la noche, cuando la gente empezó a retirarse del lugar. “La cuadrilla de higiene urbana llega apenas se retira la gente”, explicó, al remarcar que el objetivo es evitar que la plaza amanezca llena de residuos.

Según detalló, en una jornada habitual se retiran alrededor de 10 bolsas de basura de Plaza Belgrano. Sin embargo, después de los festejos por el triunfo argentino, la cantidad fue muy superior. “Diariamente nosotros sacamos 10 bolsas de basura. Supongo que ayer fueron más de 40 bolsas”, señaló.

La limpieza general se realizó durante la noche, mientras que este jueves continuaron las tareas más finas en distintos sectores de la plaza.

"Supongo que ayer fueron más de 40 bolsas" "Supongo que ayer fueron más de 40 bolsas"

Vidrios y botellas rotas, lo más complicado

Uno de los puntos que más preocupación generó fue la presencia de botellas rotas y elementos cortantes en el espacio público.

Pedraza explicó que, una vez retirada la basura más visible, el trabajo de la mañana estuvo centrado en levantar vidrios y materiales que pueden representar un riesgo para quienes caminan por la plaza.

Cualquier cantidad de botellas rotas. Eso está mal, puede causar accidentes. La gente descontrolada rompe botellas”, lamentó.

La advertencia apunta especialmente al cuidado del espacio público y a la seguridad de vecinos, niños, adultos mayores y trabajadores que circulan por la zona después de los festejos.

Vallado para proteger monumentos y evitar destrozos

Además de la limpieza, Pedraza se refirió al vallado que fue colocado antes del partido en distintos sectores de Plaza Belgrano. La decisión se tomó luego de que en festejos anteriores algunos ornamentos de la plaza sufrieran daños. Por eso, para el encuentro entre Argentina e Inglaterra se resolvió resguardar espacios sensibles, entre ellos el monumento y la glorieta.

“Fue una prevención importante, proteger el monumento y la glorieta para no volver a tener los destrozos como en el partido anterior” “Fue una prevención importante, proteger el monumento y la glorieta para no volver a tener los destrozos como en el partido anterior”

Las vallas fueron retiradas durante la mañana de este jueves, pero se espera que vuelvan a colocarse el domingo, cuando Argentina dispute la final del Mundial 2026 ante España.

“Se retiró el vallado y se volvería a colocar el domingo por la mañana” “Se retiró el vallado y se volvería a colocar el domingo por la mañana”

Tras el triunfo de Argentina, limpiaron vidrios y botellas rotas en Plaza Belgrano

Tras el triunfo de Argentina, limpiaron vidrios y botellas rotas en Plaza Belgrano

Seguridad durante los festejos

La responsable del cuidado de la plaza también destacó la colaboración del personal de seguridad de Casa de Gobierno durante los festejos. Según explicó, esa presencia permite intervenir en caso de que se registren situaciones de violencia o hechos que puedan poner en riesgo a otras personas o al patrimonio de la plaza. “Tenemos a la seguridad de Casa de Gobierno que colabora en el día del festejo en caso de ver algún acontecimiento de violencia”, sostuvo.

Los datos más importantes

  • La limpieza comenzó anoche, apenas se retiraron los hinchas.
  • Este jueves continuaron las tareas en Plaza Belgrano.
  • Se retiraron más de 40 bolsas de basura tras los festejos.
  • En un día habitual se sacan alrededor de 10 bolsas.
  • Lo más trabajoso fue levantar vidrios y botellas rotas.
  • El vallado se colocó para proteger el monumento y la glorieta.
  • La medida se tomó por destrozos registrados en festejos anteriores.
  • Las vallas fueron retiradas durante la mañana.
  • Volverían a colocarse el domingo, para la final entre Argentina y España.
  • Personal de seguridad de Casa de Gobierno colaboró durante los festejos.

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