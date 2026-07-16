Iker Casillas y un desafiante mensaje antes de la final entre Argentina y España

Iker Casillas , histórico arquero de la Selección de España y campeón del mundo en Sudáfrica 2010 , compartió una serie de mensajes con tono crítico luego de que Argentina consiguiera el pase a la final del Mundial 2026 tras imponerse 2-1 frente a Inglaterra en Atlanta .

El exfutbolista del Real Madrid dirigió sus primeras críticas hacia Thomas Tuchel por la estrategia adoptada por el conjunto inglés después del tanto de Anthony Gordon , que había adelantado a los británicos en la semifinal .

“Mete el gol y se va atrás. Planteamiento cobarde . No han salido del área y han permitido a Argentina llegar más. Sucede lo lógico” , publicó Casillas mientras el partido todavía se estaba disputando.

Íker Casillas está convencido que España sumará su segunda estrella en la camiseta ¿Estás de acuerdo con que 'La Roja' vence a Argentina en la final del Mundial? #ikercasillas #messi #fifaworldcup #futbol #mundial2026 pic.twitter.com/uE8AFFTsK8

Con el encuentro ya concluido, el exarquero volvió a referirse al desempeño del seleccionado inglés y sostuvo que la forma en que planteó el partido fue determinante en su derrota.

“Inglaterra ha perdido el partido ella sola con su planteamiento. Ha dejado hacer en todo momento a Argentina durante 30 minutos. No puede ser. Final España contra Argentina. Será increíble”, manifestó.

Más tarde, Casillas comenzó a anticipar el duelo decisivo del torneo y dejó entrever que apuesta por España para impedir que Argentina vuelva a quedarse con el título mundial.

“No vais a bordar la cuarta estrella”

“No vais a bordar la cuarta estrella”, publicó el legendario arquero español, aludiendo a la posibilidad de que la Selección argentina conquiste su cuarta Copa del Mundo.

Poco después volvió a expresarse con un mensaje aún más contundente, en el que reafirmó su respaldo al conjunto español: “No habrá una cuarta estrella. ¡Vamos a por la segunda! ¡Vamos España!”.

Las publicaciones del excapitán de España no tardaron en generar una fuerte repercusión entre los simpatizantes argentinos, quienes recordaron los numerosos enfrentamientos que Iker Casillas protagonizó frente a Lionel Messi durante la etapa en la que defendía el arco del Real Madrid.

La gran final del Mundial 2026 enfrentará este domingo, en Nueva York, a Argentina y España. El clima del partido ya comenzó a calentarse en las redes sociales, donde ambos seleccionados llegan con grandes objetivos: el vigente campeón intentará conquistar un nuevo título mundial, mientras que el conjunto español buscará sumar la segunda estrella de su historia.