martes 17 de febrero de 2026

17 de febrero de 2026 - 13:05
Fe.

Cuaresma: estos son los horarios de las misas en el Miércoles de Ceniza en Jujuy

En San Salvador de Jujuy, las diferentes instituciones confirmaron los horarios de las celebraciones con imposición de ceniza para esta jornada de fe y reflexión.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Miércoles de Cenizas en Jujuy.

Miércoles de Cenizas en Jujuy.

El ayuno y la abstinencia son prácticas esenciales en la vida cristiana, especialmente durante la Cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa.
Semana Santa 2025: ¿Por qué no se come carne los viernes de Cuaresma?
Emoción y fe en Semana Santa en Tilcara: mirá las mejores imágenes

Desde la Basílica Catedral de Jujuy y la Iglesia San Francisco informaron que habrá múltiples celebraciones a lo largo del día, tanto por la mañana como por la tarde, con el objetivo de facilitar la asistencia de los fieles.

Miercoles de Ceniza comienzo de cuaresma
Miercoles de Ceniza comienzo de cuaresma
Miercoles de Ceniza comienzo de cuaresma

Horarios en las iglesias y parroquias de Jujuy

Las misas en la Catedral de Jujuy:

Horario de la mañana:

  • 8:00

  • 10:00

  • 11:00

Tarde – noche:

  • 18:00

  • 20:00

  • 21:15

Por su parte, la Iglesia San Francisco confirmó dos celebraciones con imposición de ceniza:

  • 7:30

  • 20:00

En parroquia "San Pedro y San Pablo" del Hospital Pablo Soria, también habrán misas:

  • En el Hospital: 17hs
  • Capilla: 18.30hs
  • Sede Parroquial: 20hs.

El Miércoles de Cenizas es una jornada de profunda significación para la comunidad católica, ya que invita a la reflexión, el arrepentimiento y el compromiso espiritual. Con estas celebraciones, las parroquias de la capital jujeña buscan acompañar a los fieles en el inicio de la Cuaresma, uno de los tiempos litúrgicos más importantes del calendario cristiano.

