Cuaresma: estos son los horarios de las misas en el Miércoles de Ceniza en Jujuy

Desde la Basílica Catedral de Jujuy y la Iglesia San Francisco informaron que habrá múltiples celebraciones a lo largo del día, tanto por la mañana como por la tarde, con el objetivo de facilitar la asistencia de los fieles.
Horarios en las iglesias y parroquias de Jujuy
Las misas en la Catedral de Jujuy:
Horario de la mañana:
8:00
10:00
11:00
Tarde – noche:
18:00
20:00
21:15
Por su parte, la Iglesia San Francisco confirmó dos celebraciones con imposición de ceniza:
7:30
20:00
En parroquia "San Pedro y San Pablo" del Hospital Pablo Soria, también habrán misas:
En el Hospital: 17hs
Capilla: 18.30hs
Sede Parroquial: 20hs.
El Miércoles de Cenizas es una jornada de profunda significación para la comunidad católica, ya que invita a la reflexión, el arrepentimiento y el compromiso espiritual. Con estas celebraciones, las parroquias de la capital jujeña buscan acompañar a los fieles en el inicio de la Cuaresma, uno de los tiempos litúrgicos más importantes del calendario cristiano.