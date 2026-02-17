Cuaresma: estos son los horarios de las misas en el Miércoles de Ceniza en Jujuy

Miércoles de Cenizas en Jujuy.

La Iglesia Católica da inicio al tiempo de Cuaresma con el tradicional Miércoles de Cenizas, una fecha clave para los fieles que marca el comienzo de un período de preparación espiritual de cara a la Semana Santa. En San Salvador de Jujuy, las parroquias ya confirmaron los horarios de las misas para que la comunidad pueda participar de la imposición de ceniza.

Desde la Basílica Catedral de Jujuy y la Iglesia San Francisco informaron que habrá múltiples celebraciones a lo largo del día, tanto por la mañana como por la tarde, con el objetivo de facilitar la asistencia de los fieles.

Miercoles de Ceniza comienzo de cuaresma Miercoles de Ceniza comienzo de cuaresma Horarios en las iglesias y parroquias de Jujuy Las misas en la Catedral de Jujuy:

Horario de la mañana:

8:00

10:00

11:00 Tarde – noche: 18:00

20:00

21:15 Por su parte, la Iglesia San Francisco confirmó dos celebraciones con imposición de ceniza: 7:30

20:00 En parroquia "San Pedro y San Pablo" del Hospital Pablo Soria, también habrán misas: En el Hospital: 17hs

Capilla: 18.30hs

Sede Parroquial: 20hs. El Miércoles de Cenizas es una jornada de profunda significación para la comunidad católica, ya que invita a la reflexión, el arrepentimiento y el compromiso espiritual. Con estas celebraciones, las parroquias de la capital jujeña buscan acompañar a los fieles en el inicio de la Cuaresma, uno de los tiempos litúrgicos más importantes del calendario cristiano.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.