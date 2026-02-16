Miércoles de Ceniza en Jujuy: cómo prepararse, qué significan las cenizas y los horarios de misa en la Catedral

Facundo Calderón, una de las personas que se desempeña como servidora, explicó que la ceniza que se coloca en la frente de los fieles proviene de los ramitos bendecidos del año anterior que los vecinos acercan a la iglesia. Estos son procesados y bendecidos por sacerdotes antes de ser utilizados en la ceremonia.
Según detalló, el gesto tiene un sentido profundo, representa “un llamado a la conversión” y marca el paso simbólico del tiempo festivo al tiempo de reflexión. En ese sentido, señaló que mientras el Carnaval se asocia al “vale todo”, el miércoles posterior invita a la penitencia, el ayuno y la preparación espiritual rumbo a la Pascua, que llegará cuarenta días después.
Qué hacer con los ramitos del año pasado
Ante la consulta de fieles que guardan ramos bendecidos, los servidores aclararon que no es lo mismo quemarlos por cuenta propia. Indicaron que deben ser bendecidos previamente por un sacerdote para adquirir su valor litúrgico. Por eso las parroquias convocan a la comunidad a acercarlos. “Sirven un montón para poder compartirlos con todas las personas que se acercan”, explicaron en diálogo con TodoJujuy, destacando que la ceniza tiene sentido religioso solo dentro del ritual.
La catequista Paola Aragón señaló que la práctica tradicional de abstenerse de carne ya no es la única forma de penitencia. Hoy el enfoque es más amplio: se trata de renunciar a algo significativo en la vida cotidiana.
En ese marco, comentó que muchas personas eligen limitar el uso del celular u otros hábitos. “Se trata de poner en sacrificio algo para la preparación”, resumió, y agregó que cada fiel puede elegir aquello que represente un verdadero esfuerzo personal.
Horarios de misa en la Catedral de Jujuy en el Miércoles de Ceniza
Las celebraciones del Miércoles de Ceniza tendrán múltiples horarios para facilitar la participación:
Misas por la mañana
8:00
10:00
11:00
Misas por la tarde
18:00
20:00
21:15
Habrá confesiones media hora antes de cada celebración, con sacerdotes disponibles para quienes deseen reconciliarse sacramentalmente.
Los servidores recordaron que todavía hay tiempo para acercar los ramos del año pasado. Pueden entregarse en la Catedral antes de las celebraciones, donde se habilitó un espacio específico para recibirlos.