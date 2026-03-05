Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo estará el tiempo este jueves

Este jueves 5 de marzo, la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas , según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . La advertencia alcanza a distintas regiones del territorio provincial y se extiende también a sectores del norte argentino.

El pronóstico anticipa una jornada inestable, con probabilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en algunos puntos.

El alerta amarilla rige para sectores de Valles, Yungas, Quebrada y Puna jujeña

Además, la advertencia meteorológica se extiende a provincias vecinas del NOA, donde también se prevén fenómenos de variada intensidad.

Las tormentas podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y noche, con mejoras temporarias pero persistencia de inestabilidad.

¿Qué implica el alerta amarilla?

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En este caso, se esperan:

Precipitaciones localmente fuertes

Ráfagas que podrían superar los 60 km/h

Ocasional caída de granizo

Abundante caída de agua en cortos períodos

Ante este escenario, se recomienda evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Cómo estará el tiempo en la capital

En San Salvador de Jujuy se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, elevada humedad y temperaturas que oscilarán entre los 18° y los 24°. La inestabilidad podría intensificarse hacia la tarde, con chaparrones y tormentas aisladas que podrían extenderse hasta la noche.