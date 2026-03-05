Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo estará el tiempo este jueves
Este jueves 5 de marzo, la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia alcanza a distintas regiones del territorio provincial y se extiende también a sectores del norte argentino.
El pronóstico anticipa una jornada inestable, con probabilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en algunos puntos.
Regiones alcanzadas por el alerta
El alerta amarilla rige para sectores de Valles, Yungas, Quebrada y Puna jujeña
Puna de Cochinoca –
Puna de Humahuaca –
Puna de Rinconada –
Puna de Santa Catalina –
Puna de Tilcara –
Puna de Tumbaya –
Yavi
Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano –
Zona montañosa de Humahuaca –
Zona montañosa de Tilcara –
Zona montañosa de Tumbaya
Zona baja de Doctor Manuel Belgrano –
Zona baja de Tilcara
Palpalá –
El Carmen –
Ledesma –
San Antonio –
San Pedro –
Santa Bárbara –
Valle Grande –
Además, la advertencia meteorológica se extiende a provincias vecinas del NOA, donde también se prevén fenómenos de variada intensidad.
Las tormentas podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y noche, con mejoras temporarias pero persistencia de inestabilidad.
¿Qué implica el alerta amarilla?
El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
En este caso, se esperan:
Precipitaciones localmente fuertes
Ráfagas que podrían superar los 60 km/h
Ocasional caída de granizo
Abundante caída de agua en cortos períodos
Ante este escenario, se recomienda evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Cómo estará el tiempo en la capital
En San Salvador de Jujuy se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, elevada humedad y temperaturas que oscilarán entre los 18° y los 24°. La inestabilidad podría intensificarse hacia la tarde, con chaparrones y tormentas aisladas que podrían extenderse hasta la noche.