jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 09:01
SMN.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo estará el tiempo este jueves

El SMN emitió alerta amarilla para distintas regiones de Jujuy y el norte argentino. Qué implica y cómo impactará.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El tiempo en Jujuy Rige alerta amarilla para este jueves

El tiempo en Jujuy

Rige alerta amarilla para este jueves

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo estará el tiempo este jueves

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo estará el tiempo este jueves

Este jueves 5 de marzo, la provincia de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La advertencia alcanza a distintas regiones del territorio provincial y se extiende también a sectores del norte argentino.

Lee además
Posibles tormentas eléctricas en Jujuy. video
Lluvias.

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Jujuy
Lluvias.

Hay alerta por tormentas eléctricas para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

El pronóstico anticipa una jornada inestable, con probabilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en algunos puntos.

Regiones alcanzadas por el alerta

El alerta amarilla rige para sectores de Valles, Yungas, Quebrada y Puna jujeña

  • Puna de Cochinoca –
  • Puna de Humahuaca –
  • Puna de Rinconada –
  • Puna de Santa Catalina –
  • Puna de Tilcara –
  • Puna de Tumbaya –
  • Yavi
  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano –
  • Zona montañosa de Humahuaca –
  • Zona montañosa de Tilcara –
  • Zona montañosa de Tumbaya
  • Zona baja de Doctor Manuel Belgrano –
  • Zona baja de Tilcara
  • Palpalá –
  • El Carmen –
  • Ledesma –
  • San Antonio –
  • San Pedro –
  • Santa Bárbara –
  • Valle Grande –

Además, la advertencia meteorológica se extiende a provincias vecinas del NOA, donde también se prevén fenómenos de variada intensidad.

Las tormentas podrían desarrollarse principalmente durante la tarde y noche, con mejoras temporarias pero persistencia de inestabilidad.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo estará el tiempo este jueves
Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo estará el tiempo este jueves

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy: cómo estará el tiempo este jueves

¿Qué implica el alerta amarilla?

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

En este caso, se esperan:

  • Precipitaciones localmente fuertes

  • Ráfagas que podrían superar los 60 km/h

  • Ocasional caída de granizo

  • Abundante caída de agua en cortos períodos

Ante este escenario, se recomienda evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Cómo estará el tiempo en la capital

En San Salvador de Jujuy se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, elevada humedad y temperaturas que oscilarán entre los 18° y los 24°. La inestabilidad podría intensificarse hacia la tarde, con chaparrones y tormentas aisladas que podrían extenderse hasta la noche.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

Hay alerta por tormentas eléctricas para gran parte de Jujuy: hasta cuándo

Vecinos de San Pedro fueron atacados por abejas: hay heridos y pánico en el barrio

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Vivía de fiesta, buscó un cambio y llegó al Aconcagua: la historia de un humahuaqueño que conquistó la montaña

Lo que se lee ahora
Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias video
Consecuencias.

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel