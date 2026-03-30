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30 de marzo de 2026 - 09:38
Construcción.

Con casi 300 obreros en actividad, Jujuy busca sostener la obra pública

El freno de las obras nacionales impacta en el sector, pero proyectos provinciales intentan sostener el empleo y la actividad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Obra Pública _ Jujuy

La paralización de la obra pública nacional en los últimos dos años genera preocupación en el sector de la construcción en Jujuy, especialmente por su impacto en el empleo y la actividad económica.

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Desde el sector advierten que la escasa intervención de Vialidad Nacional en la provincia repercute no solo en los trabajadores, sino también en las empresas constructoras y los proveedores locales.

La obra provincial como sostén

En este contexto, la obra pública impulsada por la Provincia aparece como una herramienta clave para sostener el nivel de actividad. El diputado provincial Ramón Neyra señaló que “la obra pública provincial muestra señales de recuperación desde hace tiempo, con varios proyectos en ejecución que permiten sostener el empleo”.

Uno de los principales focos de trabajo se encuentra en Alto Comedero, donde se construyen siete complejos habitacionales que suman 288 módulos. “Tenemos cerca de 300 obreros, lo que representa un ingreso directo para unas 300 familias”, detalló el legislador.

Proyectos en marcha y expansión

A estas obras se suman otros desarrollos en distintos puntos de la provincia, como las Torres de Luján y un emprendimiento en barrio Norte. También se encuentra en ejecución un plan de 445 viviendas distribuidas en El Carmen, Perico y San Pedro, que ampliaría la demanda de mano de obra en el interior.

En materia de infraestructura, se destaca el inicio de la construcción de un acceso vial en Alto Comedero, frente a la Federación Gaucha. La obra, a cargo de la empresa MISA, tiene un plazo estimado de ejecución de un año y ocho meses.

Además, avanzan gestiones para nuevas iniciativas, entre ellas proyectos hidráulicos con financiamiento del Banco Mundial, obras de puentes y mejoras en la Ruta 66, actualmente en etapa de licitación. También se prevén intervenciones en la Ruta 1, considerada un eje estratégico dentro del Corredor Bioceánico.

Expectativa en el sector

En este escenario, el sector de la construcción se mantiene a la expectativa de la continuidad y ampliación de la obra pública provincial. Con un contexto nacional adverso, la actividad aparece como un factor clave para sostener el empleo y dinamizar la economía en la provincia.

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