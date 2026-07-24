Osvaldo Jaldo fue intervenido de urgencia en Buenos Aires

El episodio tomó por sorpresa al entorno político . El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , debió ser trasladado e internado ayer en el Hospital Italiano de Buenos Aires luego de presentar un cuadro de fuerte dolor en la zona del pecho mientras desarrollaba actividades oficiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) .

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Luego de la intervención médica en la que se le realizó la colocación de un stent , el mandatario provincial mostró una respuesta positiva al tratamiento y continuará bajo observación en el centro de salud para realizar los controles correspondientes.

Osvaldo Jaldo se había trasladado a Buenos Aires con el objetivo de llevar adelante reuniones con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli . Sin embargo, durante su estadía en la ciudad comenzó a experimentar malestar y decidió acudir al servicio de atención médica del Hospital Italiano , institución en la que tiempo atrás ya había sido sometido a otra operación.

La situación tomó por sorpresa incluso a integrantes cercanos del gobierno provincial . El ministro de Economía, Daniel Abad , quien también se encontraba en Buenos Aires realizando trámites y reuniones con su par nacional Luis Caputo , conoció el estado de salud del gobernador recién cuando volvió a Tucumán .

Antes de eso, ambos habían mantenido una conversación telefónica con la intención de encontrarse para compartir una cena en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, Abad le comunicó que finalmente emprendería el regreso a la provincia.

El mandatario tucumano optó por no generar preocupación en su entorno y mantuvo en reserva el malestar que atravesaba, minimizando la situación hasta que finalmente resolvió acercarse a un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires para ser atendido.

El parte médico confirmó la colocación de un stent

Una circunstancia similar vivieron otros funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, quienes tomaron conocimiento del episodio recién cuando la Secretaría de Comunicación difundió un comunicado informando que Jaldo presentaba una evolución favorable luego del procedimiento al que fue sometido.

“En el día de la fecha, el Señor Gobernador de la Provincia de Tucumán, CPN Osvaldo Jaldo, presentó un cuadro clínico de intenso dolor precordial y sudoración mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires. Por su estado de salud consultó a especialistas del Hospital”, comunicó la Dirección Médica del Hospital Italiano.

Según el parte médico, “fue evaluado con estudios de laboratorio e imágenes, y ante la sospecha de una angina inestable, se decidió realizar una cinecoronariografía. En ese estudio se diagnosticó una estenosis de una rama de la arteria coronaria derecha, por lo cual se colocó un stent”.

“El paciente presenta una buena recuperación post operatoria, y permanecerá internado para control en esta Institución”, concluyó el informe oficial.

Luego de que trascendiera el estado de salud del gobernador, su esposa Ana María Grillo se trasladó de manera imprevista a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para permanecer junto a él durante el período de recuperación. De acuerdo con fuentes de la Casa de Gobierno, el mandatario deberá cumplir con algunos días de observación antes de recibir el alta. En ese contexto, se estima que Jaldo podría regresar a Tucumán durante este fin de semana.

Acompañando a la primera dama en el viaje hacia Buenos Aires también se trasladó el ministro del Interior, Darío Monteros, quien meses atrás había atravesado un procedimiento quirúrgico de características similares en ese mismo centro médico.

“Nos da tranquilidad saber que el procedimiento se realizó satisfactoriamente y que se encuentra evolucionando favorablemente, bajo el cuidado de los profesionales del Hospital Italiano” escribió el funcionario en las redes sociales.

“Le deseo una pronta y completa recuperación. Todo el equipo del Ministerio del Interior acompaña al Gobernador y a su familia con el mayor de los afectos”, continuó.

La licencia de Jaldo y los cambios temporales

Osvaldo Jaldo había vuelto a sus actividades habituales durante esta semana, luego de permanecer varios días de licencia. Previamente, el gobernador había pasado una estadía junto a su familia en uno de los complejos turísticos de Termas de Río Hondo, desde donde acompañó las últimas etapas del Mundial de Fútbol.

Luego de reincorporarse a sus tareas oficiales, Jaldo acordó con el vicegobernador Miguel Acevedo que este último también tomaría una licencia por algunos días. Debido a esta situación, el Poder Ejecutivo provincial quedó momentáneamente bajo la conducción del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, mientras que el funcionamiento de la Cámara quedó a cargo de manera provisoria del vicepresidente del cuerpo, Aldo Salomón.

“Quiero llevar tranquilidad a todos los tucumanos y tucumanas. El gobernador Osvaldo Jaldo se encuentra recuperándose favorablemente en Buenos Aires. Estamos en contacto permanente y celebramos su buena evolución. Hago extensivo mi acompañamiento y el de la Legislatura de Tucumán a él y a toda su familia, con el deseo de una pronta recuperación”, posteó Acevedo en su cuenta de redes sociales.

La agenda política que el mandatario tenía prevista

Durante las primeras horas de la tarde de ayer, Osvaldo Jaldo tenía prevista una reunión con el ministro del Interior de la Nación en la Casa Rosada. De acuerdo con la información difundida por medios tucumanos, el encuentro tenía como eje principal las reformas electorales que impulsa la administración nacional sobre el sistema electoral, entre ellas la posibilidad de suspender o eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para 2027.

Diego Santilli continúa desarrollando una ronda de diálogos con distintos gobernadores con el objetivo de sumar adhesiones a la propuesta de volver a implementar las denominadas “listas colectoras”. Este mecanismo permitiría, en este escenario, que Javier Milei busque un nuevo mandato presidencial, mientras que los sectores aliados podrían competir por otras categorías electorales manteniendo sus propios espacios e identidad política.

Los mandatarios provinciales, entre ellos Osvaldo Jaldo, buscan conservar el control político dentro de sus territorios y tener un rol central a la hora de definir la conformación electoral de sus respectivos frentes y alianzas. En Tucumán, por ejemplo, las PASO funcionan como un mecanismo para resolver las disputas internas de los partidos y determinar quiénes serán los candidatos que competirán en los comicios.

Osvaldo Jaldo.

El gobernador tucumano continúa fortaleciendo su espacio político con la intención de repetir la fórmula electoral que le permitió acceder al cargo en 2023. No obstante, ese objetivo se cruza con los intereses del senador Juan Manzur, quien aspira, al menos, a conservar su lugar dentro de la Cámara Alta.

Negociaciones con Nación y el futuro electoral de Tucumán

Dentro del oficialismo provincial circula la versión de que los comicios locales se realizarían el domingo 9 de mayo. La convocatoria formal debería concretarse mediante un decreto, cuya publicación podría producirse en los próximos días. De todos modos, el reciente procedimiento médico al que fue sometido el gobernador podría alterar los tiempos previstos por la administración tucumana.

Pese a las diferencias existentes con la conducción provincial de La Libertad Avanza (LLA), el vínculo institucional entre el Gobierno nacional y la Provincia de Tucumán continúa desarrollándose con normalidad. En ese marco, Jaldo pretende mantener la misma línea de gestión, aun cuando ambos espacios puedan enfrentarse por cargos y posiciones de poder en 2027. Una muestra de esa coordinación fue la reunión que mantuvo el ministro Daniel Abad con el titular de Economía nacional, Luis Caputo.

El encuentro desarrollado ayer estuvo vinculado a la posibilidad de extender el período previsto para la devolución del adelanto de fondos de coparticipación que el Ministerio de Economía de la Nación concedió a Tucumán durante los últimos meses.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, Luis Caputo estaría dispuesto a otorgar un plazo de un año para cancelar la deuda, contemplando además un período de seis meses de gracia que comenzaría a regir desde enero de 2027.