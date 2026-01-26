Trabajo para más de 300 obreros jujeños con obra pública habitacional

El diputado provincial y secretario general de la Unión Argentina de la Construcción - Delegación Jujuy (UOCRA), Ramón Neyra, enfatizó que la concreción del proyecto de obra de 288 módulos habitacionales en Alto Comedero se traducirá este año en la creación de más de 300 nuevos puestos de trabajo.

En estos términos se expresó tras recorrer obras habitacionales en las 150 Hectáreas, junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, José Luis Paiquez; y el titular de la Cámara Jujeña de la Construcción, Nicolás Benicio.

”En Jujuy estamos mejor que en el resto del país”, afirmó al analizar el escenario laboral local definido por inversiones de recursos provinciales con foco en obra pública.

“A este paso, la obra pública en Alto Comedero será sustento para muchas familias que dependen de la construcción”, subrayó y puntualizó que “más de 300 obreros tendrán trabajo”.

Asimismo, reivindicó la gestión del gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, y del ministro Cardozo que “activan obras públicas permanentes”. “Este es el camino que debemos seguir”, recalcó Neyra finalmente.

