lunes 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 - 07:03
Construcción.

Trabajo para más de 300 obreros jujeños con obra pública habitacional

La construcción de 288 módulos habitacionales en Alto Comedero prevé generar más de 300 puestos de trabajo este año, según confirmó el secretario general de la UOCRA, Ramón Neyra.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Trabajo para más de 300 obreros jujeños con obra pública habitacional

El diputado provincial y secretario general de la Unión Argentina de la Construcción - Delegación Jujuy (UOCRA), Ramón Neyra, enfatizó que la concreción del proyecto de obra de 288 módulos habitacionales en Alto Comedero se traducirá este año en la creación de más de 300 nuevos puestos de trabajo.

Cuánto tiempo debe durar la siesta ideal y cuál es el mejor horario.   video
Salud.

La siesta como salud: qué dicen los jujeños, los datos y la ciencia
El Paso de Jama reabre este lunes 26 a partir de las 13hs para ambos sentidos
Caminos.

A qué hora vuelve a abrir el Paso de Jama

En estos términos se expresó tras recorrer obras habitacionales en las 150 Hectáreas, junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, José Luis Paiquez; y el titular de la Cámara Jujeña de la Construcción, Nicolás Benicio.

”En Jujuy estamos mejor que en el resto del país”, afirmó al analizar el escenario laboral local definido por inversiones de recursos provinciales con foco en obra pública.

“A este paso, la obra pública en Alto Comedero será sustento para muchas familias que dependen de la construcción”, subrayó y puntualizó que “más de 300 obreros tendrán trabajo”.

Asimismo, reivindicó la gestión del gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, y del ministro Cardozo que “activan obras públicas permanentes”. “Este es el camino que debemos seguir”, recalcó Neyra finalmente.

