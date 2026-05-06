Cuándo se cobra el aguinaldo 2026 y cómo calcularlo

Hacia mitad de año, tanto empleados en relación de dependencia como jubilados aguardan el cobro de la primera parte del Sueldo Anual Complementario. Quienes se consultan por la fecha de pago del aguinaldo en junio de 2026 deben tener en cuenta que la normativa fija un plazo preciso que actúa como tope para su liquidación.
Este ingreso extra equivale al 50% de la mayor remuneración mensual registrada durante el semestre, es decir, se toma como referencia el salario más alto percibido entre enero y junio.
La fecha en que se cobra el aguinaldo de junio 2026.
La Ley 23.041 fija este esquema de liquidación y alcanza tanto a trabajadores del sector privado como a empleados de la administración pública y de compañías estatales.
Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026
El primer tramo del Sueldo Anual Complementario se abona en junio y puede liquidarse hasta el último día hábil de ese mes, que en este caso cae el martes 30.
No obstante, la normativa contempla un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores. Por ese motivo, algunos empleados en relación de dependencia podrían percibirlo recién el lunes 6 de julio.
En junio llega la liquidación del aguinaldo para los trabajadores registrados y jubilados.
Vale precisar que el Sueldo Anual Complementario alcanza a quienes están en relación de dependencia formal, así como también a jubilados y pensionados del sistema previsional.
Por el contrario, no acceden a este beneficio quienes trabajan sin registrar, los Monotributo ni quienes desarrollan actividades informales sin realizar aportes.
¿Cómo se calcula el aguinaldo?
En el caso de quienes cumplieron todo el semestre (de julio a diciembre), el Sueldo Anual Complementario se determina tomando la mitad del salario mensual más alto registrado durante ese período.
La fecha límite para el pago del aguinaldo de junio 2026.
Si la persona no trabajó los seis meses completos, el monto se calcula en forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
Dado que cada pago del Sueldo Anual Complementario se determina en función del semestre correspondiente, resulta clave conocer desde cuándo comenzó a trabajar la persona para hacer una estimación correcta.
Aguinaldo
Se paga el aguinaldo en Jujuy.
En estos casos, el monto se obtiene mediante la siguiente cuenta: dividir el mejor sueldo mensual por 12 y multiplicarlo por la cantidad de meses trabajados. Por ejemplo, si la remuneración más alta fue de $100.000 y se desempeñó durante seis meses, el resultado sería (100.000 / 12) x 6 = $50.000.
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