Por qué no cobré Becas Progresar en abril 2026

A lo largo de abril , muchos titulares de las Becas Progresar notaron que el monto correspondiente al mes no había sido depositado en sus cuentas, lo que generó un aumento de consultas sobre eventuales demoras , suspensiones o fallas en la acreditación de los pagos .

Ante este escenario, desde las vías oficiales del programa se informó que la ausencia del cobro puede deberse a diversos factores, ya sean administrativos , académicos o relacionados con la actualización de la información personal de los beneficiarios .

El programa Progresar , administrado y abonado por la ANSES , tiene como objetivo brindar apoyo económico a estudiantes que cursan niveles de educación obligatoria , estudios superiores , formación profesional y carreras de enfermería . No obstante, la continuidad del beneficio está sujeta al cumplimiento de determinados requisitos que se evalúan de manera periódica .

Una de las razones más habituales se relaciona con la falta de actualización de datos personales . Cuando el estudiante no mantiene vigente información clave como el domicilio , el correo electrónico , el CBU o los datos del grupo familiar , pueden generarse inconsistencias en el sistema que terminen demorando la acreditación del pago .

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Otra causa frecuente está vinculada a los retrasos en la gestión administrativa. En algunos períodos, los procesos internos de verificación y liquidación pueden extenderse por encima de los plazos habituales, lo que provoca demoras transitorias sin que ello signifique la suspensión del beneficio.

También puede producirse una interrupción temporal del beneficio cuando no se cumple alguna de las condiciones establecidas por el programa. En esas situaciones, la liquidación del pago se detiene hasta que la situación quede debidamente normalizada.

Quiénes pueden inscribirse en las Becas Progresar.

Importancia de sostener la regularidad académica

Un aspecto clave para seguir percibiendo la beca Progresar es que la institución educativa certifique que el estudiante mantiene su condición de alumno regular. Si la escuela, instituto o universidad no envía esa información, o si se detectan inconsistencias en los registros académicos, el sistema puede suspender el pago hasta que se complete la verificación correspondiente.

Más allá del desempeño académico, el programa también establece una serie de requisitos adicionales que deben cumplirse para conservar la beca:

Respetar los rangos etarios fijados para cada modalidad del beneficio .

fijados para cada modalidad del . Contar con ingresos familiares que no superen los límites determinados por el programa.

que no superen los límites determinados por el programa. Haber completado de manera correcta el proceso de inscripción .

. Estar cursando en establecimientos educativos oficialmente reconocidos.

oficialmente reconocidos. No registrar materias pendientes de aprobación en determinados casos específicos.

Becas Progresar Becas Progresar.

Cada modalidad del programa cuenta con requisitos específicos, por lo que la evaluación no es uniforme y varía según cada situación.

Quienes no cobraron en abril pueden revisar el estado del beneficio a través de los canales digitales habilitados:

Mi ANSES.

Plataforma oficial Progresar.

App Mi Argentina.

En ese apartado normalmente se indica si el cobro fue autorizado, si se encuentra en trámite, si fue momentáneamente suspendido o si se requiere presentar información o documentación complementaria.

Qué hacer si no se depositó la Beca Progresar

En caso de que el dinero no figure depositado, lo aconsejable es revisar en primer lugar que los datos personales y bancarios estén actualizados, corroborar la condición académica registrada por la institución y consultar el estado del trámite en la plataforma online.

Becas Progresar Becas Progresar

Si tras unos días el inconveniente persiste, se debe gestionar un reclamo a través de los canales oficiales para pedir la correspondiente verificación.

Las Becas Progresar continúan siendo un recurso fundamental para miles de jóvenes que intentan continuar con su formación. No obstante, la percepción mensual del beneficio está sujeta a verificaciones constantes y revisiones periódicas.

Por ese motivo, la falta de cobro en abril de 2026 no necesariamente significa la pérdida del programa: en numerosos casos responde a demoras o inconvenientes administrativos que pueden resolverse con el tiempo.