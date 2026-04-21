Viral: intentó guardar su moto y terminó destrozando el living de su casa

En un contexto en el que la inseguridad lleva a los vecinos a adoptar precauciones cada vez más estrictas , guardar la moto adentro pasó a ser una práctica habitual. No obstante, lo que en principio parecía una acción preventiva para evitar robos terminó desencadenando una escena caótica dentro de una vivienda en Mar del Plata , casi digna de una película.

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El hecho, registrado por una cámara de seguridad instalada en el interior, se difundió con rapidez en redes sociales hasta volverse viral .

El episodio se inicia cuando el propietario de la vivienda intenta introducir la moto en el interior del living . De acuerdo con lo que más tarde le relató a su esposa , durante la maniobra el acelerador habría quedado trabado , provocando que el rodado se precipitara de manera repentina hacia el ambiente.

Sin posibilidad de dominar la moto, el vecino terminó realizando un giro descontrolado que fue derribando todo lo que encontraba a su paso.

Como consecuencia, el living quedó completamente destruido, con un escenario de gran desorden: la puerta de acceso fue arrancada de su lugar, una bicicleta terminó aplastada bajo el vehículo y tanto un mueble como el televisor acabaron en el piso.

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El fuerte ruido del impacto alertó a la mujer, que acudió desde otra habitación al escuchar el estruendo para comprender qué estaba ocurriendo.

Solo hubo pérdidas materiales

En lugar de reaccionar con enojo por los daños ocasionados en la vivienda, la mujer se concentró primero en comprobar cómo se encontraba su esposo. Con evidente preocupación, le preguntó si había sufrido alguna lesión.

El hombre respondió que estaba bien y que todo se había debido a un problema con el acelerador que se trabó durante la maniobra. Ante eso, ella conservó la serenidad y minimizó las pérdidas materiales, priorizando el hecho de que nadie había resultado herido.