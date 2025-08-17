La empanada de una provincia del norte, elegida entre los 10 mejores platos salados del mundo

Las empanadas del norte de Argentina están catalogadas entre las mejores del mundo.

Una encuesta y ranking internacional posicionaron a la empanada típica de Tucumán entre los favoritos del mundo, resaltando su preparación.

Por qué la catalogaron entre los mejores platos salados Por su masa fina, su jugoso relleno hecho a mano, y el uso de ingredientes tradicionales que incluyen carne cortada a cuchillo, cebolla blanca y de verdeo, comino, pimentón y huevo. Esta elección es un reflejo del arraigo cultural que la empanada tiene en la región y su creciente presencia en la gastronomía global.

El ranking, laborado por la revista culinaria Taste Atlas, se destacó: “Estas empanadas (ubicadas en el puesto 10 del listado) son una especialidad de la región de Tucumán y son muy diferentes a las numerosas que se encuentran en Buenos Aires. Las tucumanas se elaboran típicamente siguiendo recetas tradicionales y se caracterizan por una masa crujiente y proporciones ideales de masa y relleno”.

"La masa se elabora con harina de trigo y grasa de res, y suele rellenarse con carne de res, pollo o mondongo, junto con otros ingredientes como cebolla, huevo duro, pimentón y comino. Las auténticas tucumanas se hornean en horno de barro, y es mejor disfrutarlas con una copa de vino local", escribieron desde la página oficial.

Empanadas tucumanas - Taste Atlas Una tradición que se saborea con orgullo. Considerada un ícono de la cultura gastronómica argentina, la empanada tucumana no solo domina en las cocinas familiares del norte argentino, sino también en ferias, eventos tradicionales y celebraciones populares, contando incluso con su propia Fiesta Nacional en Famaillá. Su receta artesanal, cuidadosamente elaborada con ingredientes frescos y técnicas ancestrales, la convierte en un manjar irresistible para locales y visitantes. Receta de las empanadas tucumanas El reconocido cocinero e influencer de la comida Edgardo Rios, detalla el paso a paso para unas buenas empanadas tucumanas con los siguientes ingredientes. RELLENO: 1,5 kg matambre, (falda, sobrebarriga) 1 kg. Cebolla 50 gr. Grasa vacuna 1 cda. Pimentón Pizca de comino 1 cdita. Colmada de sal 1 taza de caldo de cocción de la carne 6 huevos duros 3 cebollas de verdeo MASA: 1 kg. Harina 0000 200 gr. Grasa vacuna 400 ml. Agua caliente 20 gr. Sal Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fogondpalo/status/1928234465655914813&partner=&hide_thread=false EMPANADAS TUCUMANAS

