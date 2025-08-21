jueves 21 de agosto de 2025
21 de agosto de 2025 - 12:39
Violencia en Independiente - U de Chile: duras repercusiones en el mundo

Organismos de todo tipo en el mundo condenaron la violencia en el partido entre Independiente y la U de Chile.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Independiente U de Chile (2)

El mundo del deporte habla de los terribles incidentes que tuvieron lugar en el partido entre Independiente de Avellaneda y la U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Desde la FIFA hasta los gobiernos locales emitieron duros comunicados.

Las repercusiones

Independiente: "La violencia no nos representa"

Gianni Infantino pidió sanciones

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un duro comunicado tras los hechos de violencia en la cancha de Independiente.

El Gobierno Bonaerense apuntó contra el club y Conmebol

El ministro de Seguridad del Gobierno bonaerense, Javier Alonso, atribuyó a la Conmebol la responsabilidad por los graves incidentes ocurridos anoche en el estadio de Independiente, durante el encuentro frente a la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Alonso indicó que, desde antes del inicio del partido, se percibió la actitud agresiva de los fanáticos chilenos y que durante el primer tiempo se sugirió suspender el encuentro para poder desalojar a la parcialidad visitante, propuesta que finalmente fue rechazada por el delegado de la Conmebol.

Conmebol repudió y condenó los actos de violencia

"En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio", indica el escrito.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", agregó.

Patricia Bullrich: "Fue una tragedia"

"El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden", escribió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en X.

"El inútil de Kicillof se saca fotos con Tapia para la vuelta de las dos hinchadas por puro show electoral, pero es evidente que no puede garantizar la seguridad ni cuidar a la gente", agregó.

Ministerio de Seguridad: "Hubo fallas graves"

El Ministerio de Seguridad de la Nación apuntó contra la Policía de la Provincia de Buenos Aires y dijo que hubo "fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de la Conmebol de instalar redes de contención".

"La Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido", agrega.

Además, pidió la identificación de los responsables y la aplicación de derecho de admisión de por vida a todos los estadios de Argentina.

También pidió a Migraciones la expulsión y prohibición de reingreso a los "violentos extranjeros".

ANFP: "Excede todo tipo de límites"

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional emitió un comunicado repudiando "los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América".

"Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de la Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador, exceden todo tipo de límites".

Gabriel Boric: "Hubo un linchamiento de chilenos"

"Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos", escribió el presidente de Chile, Gabriel Boric, en sus redes sociales.

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", agregó.

CONMEBOL: "Encuentro cancelado"

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”, indica el escrito que se publicó en horas de la madrugada.

"Así mismo, agrego que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol".

