Violencia en Independiente - U de Chile: duras repercusiones en el mundo

Ministerio de Seguridad: "Hubo fallas graves"
El Ministerio de Seguridad de la Nación apuntó contra la Policía de la Provincia de Buenos Aires y dijo que hubo "fallas graves: ingreso violento de la barra visitante, destrozos, proyectiles, deficiencias en las requisas y desoír la recomendación de la Conmebol de instalar redes de contención".
"La Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido", agrega.
Además, pidió la identificación de los responsables y la aplicación de derecho de admisión de por vida a todos los estadios de Argentina.
También pidió a Migraciones la expulsión y prohibición de reingreso a los "violentos extranjeros".
