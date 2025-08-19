Se fugaron tres peligrosos presos de Chile y hay alerta en fronteras de Argentina

Tres peligrosos presos escaparon de una cárcel de Chile y temen que hayan cruzado a la Argentina. (Foto: Google Street View)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Gajardo , ordenó a los agentes de Gendarmería que revisen el perímetro de todos los penales en un plazo de 24 horas, para luego, en un plazo de 72, entregar un informe sobre la distribución de internos .

Las imágenes de los tres peligrosos delincuentes que se fugaron de Chile.

Tres internos de alta peligrosidad escaparon de una cárcel en Valparaíso.

Tres presos de alta peligrosidad se fugaron este lunes del Complejo Penitenciario de Valparaíso ( Chile ) y encendieron una alerta inmediata en Argentina , donde fuerzas federales y provinciales reforzaron controles en pasos limítrofes, especialmente en Mendoza y la cordillera.

La evasión ocurrió en medio de densa niebla. Según la primera reconstrucción, los internos cortaron los barrotes de su celda, escalaron hasta el cuarto nivel del módulo 105 y usaron una cuerda lanzada desde el exterior para deslizarse “al estilo canopy” y franquear el muro perimetral.

El director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, detalló que la maniobra habría contado con ayuda externa. Tras el hecho, el Gobierno chileno activó más de una decena de medidas para blindar la seguridad en los recintos penitenciarios.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ordenó revisar el perímetro de todas las cárceles en 24 horas y elevar, en 72 horas , un informe de redistribución de internos, entre otras acciones preventivas destinadas a cerrar posibles vulnerabilidades operativas.

Quiénes son los prófugos de la cárcel en Chile

Jairo Adonis González Miranda (25) —condena de perpetua calificada por robo con homicidio— fue hallado culpable de asesinar a una mujer y robarle pertenencias antes de huir.

Juan Israel González Quezada (27), alias “Enemigo Público” o “Israel”, cumple perpetua calificada por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros David Florido (2022).

Claudio Alexander Fornes Vicuña (34), alias “Conejo”, condenado por robo con homicidio y tráfico ilícito de drogas, con pena vigente hasta agosto de 2026.

Tres peligrosos presos escaparon de una cárcel de Chile y temen que hayan cruzado a la Argentina.

Cómo se trabaja en la frontera y el lado de Argentina

Del lado argentino, Gendarmería Nacional y policías provinciales recibieron el alerta con datos filiatorios y fotografías. Se endurecieron los controles en pasos formales y se intensificaron patrullajes en zonas de huellas y rutas alternativas, además de verificaciones vehiculares y chequeos de identidad.

Las autoridades trabajan bajo el protocolo de cooperación transfronteriza con Chile, compartiendo información en tiempo real para ubicar y recapturar a los evadidos. Al cierre de esta edición, se recomendó a residentes y transportistas atender indicaciones oficiales y evitar difundir versiones no confirmadas que puedan entorpecer la búsqueda.

La investigación en Chile continúa para determinar complicidades internas o externas y posibles fallas de seguridad. En paralelo, Argentina sostiene el operativo de frontera reforzado, clave para impedir que los prófugos crucen hacia este lado de la cordillera.