martes 19 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de agosto de 2025 - 12:44
Alerta.

Se fugaron tres peligrosos presos de Chile y hay alerta en fronteras de Argentina

Tres reclusos se fugaron en Valparaíso-Chile. Argentina reforzó pasos fronterizos ante el posible ingreso de los prófugos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tres internos de alta peligrosidad escaparon de una cárcel en Valparaíso.

Tres internos de alta peligrosidad escaparon de una cárcel en Valparaíso.

Las imágenes de los tres peligrosos delincuentes que se fugaron de Chile. (Foto: gentileza LM Neuquén) El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile,&nbsp;Jaime Gajardo, ordenó a los agentes de Gendarmería que&nbsp;revisen el perímetro de todos los penales&nbsp;en un plazo de 24 horas, para luego, en un plazo de 72,&nbsp;entregar un informe sobre la distribución de internos.

Las imágenes de los tres peligrosos delincuentes que se fugaron de Chile. (Foto: gentileza LM Neuquén)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Gajardo, ordenó a los agentes de Gendarmería que revisen el perímetro de todos los penales en un plazo de 24 horas, para luego, en un plazo de 72, entregar un informe sobre la distribución de internos.

Tres peligrosos presos escaparon de una cárcel de Chile y temen que hayan cruzado a la Argentina. (Foto: Google Street View)

Tres peligrosos presos escaparon de una cárcel de Chile y temen que hayan cruzado a la Argentina. (Foto: Google Street View)

Tres presos de alta peligrosidad se fugaron este lunes del Complejo Penitenciario de Valparaíso (Chile) y encendieron una alerta inmediata en Argentina, donde fuerzas federales y provinciales reforzaron controles en pasos limítrofes, especialmente en Mendoza y la cordillera.

Lee además
Zona fronteriza Argentina-Chile
Frontera.

Cómo está el Paso de Jama hoy miércoles 13 de agosto de 2025
Imagen alusiva
Informe.

Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

La evasión ocurrió en medio de densa niebla. Según la primera reconstrucción, los internos cortaron los barrotes de su celda, escalaron hasta el cuarto nivel del módulo 105 y usaron una cuerda lanzada desde el exterior para deslizarse “al estilo canopy” y franquear el muro perimetral.

El director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, detalló que la maniobra habría contado con ayuda externa. Tras el hecho, el Gobierno chileno activó más de una decena de medidas para blindar la seguridad en los recintos penitenciarios.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ordenó revisar el perímetro de todas las cárceles en 24 horas y elevar, en 72 horas, un informe de redistribución de internos, entre otras acciones preventivas destinadas a cerrar posibles vulnerabilidades operativas.

Delincuentes de chile fugados
Las imágenes de los tres peligrosos delincuentes que se fugaron de Chile. (Foto: gentileza LM Neuquén) El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Gajardo, ordenó a los agentes de Gendarmería que revisen el perímetro de todos los penales en un plazo de 24 horas, para luego, en un plazo de 72, entregar un informe sobre la distribución de internos.

Las imágenes de los tres peligrosos delincuentes que se fugaron de Chile. (Foto: gentileza LM Neuquén)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Jaime Gajardo, ordenó a los agentes de Gendarmería que revisen el perímetro de todos los penales en un plazo de 24 horas, para luego, en un plazo de 72, entregar un informe sobre la distribución de internos.

Quiénes son los prófugos de la cárcel en Chile

Jairo Adonis González Miranda (25) —condena de perpetua calificada por robo con homicidio— fue hallado culpable de asesinar a una mujer y robarle pertenencias antes de huir.

Juan Israel González Quezada (27), alias “Enemigo Público” o “Israel”, cumple perpetua calificada por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros David Florido (2022).

Claudio Alexander Fornes Vicuña (34), alias “Conejo”, condenado por robo con homicidio y tráfico ilícito de drogas, con pena vigente hasta agosto de 2026.

cárcel de Chile
Tres peligrosos presos escaparon de una cárcel de Chile y temen que hayan cruzado a la Argentina. (Foto: Google Street View)

Tres peligrosos presos escaparon de una cárcel de Chile y temen que hayan cruzado a la Argentina. (Foto: Google Street View)

Cómo se trabaja en la frontera y el lado de Argentina

Del lado argentino, Gendarmería Nacional y policías provinciales recibieron el alerta con datos filiatorios y fotografías. Se endurecieron los controles en pasos formales y se intensificaron patrullajes en zonas de huellas y rutas alternativas, además de verificaciones vehiculares y chequeos de identidad.

Las autoridades trabajan bajo el protocolo de cooperación transfronteriza con Chile, compartiendo información en tiempo real para ubicar y recapturar a los evadidos. Al cierre de esta edición, se recomendó a residentes y transportistas atender indicaciones oficiales y evitar difundir versiones no confirmadas que puedan entorpecer la búsqueda.

La investigación en Chile continúa para determinar complicidades internas o externas y posibles fallas de seguridad. En paralelo, Argentina sostiene el operativo de frontera reforzado, clave para impedir que los prófugos crucen hacia este lado de la cordillera.

Embed - ¿Cómo escaparon los 3 reos desde la cárcel? | 24 Horas TVN Chile

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo está el Paso de Jama hoy miércoles 13 de agosto de 2025

Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 19 de agosto

Conicet: hallaron 40 especies nuevas en el cañón submarino de Mar del Plata

Los destinos más instagrameables según la Inteligencia artificial: en qué lugar está Jujuy

Lo que se lee ahora
Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy
Atención.

Jujuy bajo doble alerta: el SMN pronostica intensas ráfagas de viento y peligro de incendios

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Escalofriante descubrimiento: qué ocultaban las paredes del presunto asesino serial de Jujuy

Clases virtuales (foto ilustrativa). video
Educación.

Alerta por viento norte en Jujuy: este martes puede haber clases virtuales

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Se conoció qué tipo de comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Candados en el puente Gorriti. video
Amor.

¿El puente del amor en Jujuy? Los candados con iniciales que generan intriga

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel