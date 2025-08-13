miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 08:54
Frontera.

Cómo está el Paso de Jama hoy miércoles 13 de agosto de 2025

Arrancamos la semana, y en este miércoles 13 de agosto de 2025 te contamos como se encuentra el Paso de Jama

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Zona fronteriza Argentina-Chile

Zona fronteriza Argentina-Chile

El informe suministrado por la secretaria de Seguridad Vial en el día de hoy, hace referencia a cuestiones centrales:

  • Paso de Jama habilitados en ambos sentidos para todo tipo de transito
  • horario de atención en el complejo fronterizo: de 9:00 a 19:00 hora argentina - de 8 a 18:00 hora Chilena
  • Clima: despejado con vientos leves
Estado de transitabilidad de Paso de Jama: horarios habilitados y observaciones

Considerando el reporte emitido por Seguridad Vial de la Provincia, este lunes 11 de agosto, el Paso de Jama está habilitado con máxima precaución en ambos sentidos. Asimismo, detallaron observaciones para tener en cuenta a la hora de circular por el lugar:

Observaciones: Rutas argentina

  • Ruta Nacional Nro 52, transitable con precaución en el km 185 al km 186 por acumulación de arena sobre calzada.
  • Ruta Provincial 70A, altura localidad de Catua con precaución por presencia de hielo sobre la calzada en distintos sectores.

Observaciones: Ruta 27 Ch

  • Transitable hasta km 157.000

Horarios habilitados en Argentina y Chile

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Argentina: de 09:00 hasta 19:00 hora argentina

-Paso Fronterizo Paso de Jama - Chile: de 08:00 hasta 18:00 hora chilena

Ubicación geográfica y clima

El Paso de Jama se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Jujuy (sobre el limite internacional Argentino - Chileno). El mismo comunica a Chile con la Argentina a través del Corredor Bioceánico Atlántico - Pacífico, uniendo El Paraje Jama (Argentina) que cuenta con 160 habitantes y San Pedro de Atacama (Chile) de 5.200 habitantes.

  • Datos del lugar: 23º 14’ 15” Latitud Sur - 67º 01’ 35” Longitud Oeste
  • Relieve: montaña
  • Altura: 4.200 metros
  • Clima: frío seco
  • Temperatura extrema en verano: -5º bajo cero de noche y 15º durante el día
  • Temperatura extrema en invierno: -20º bajo cero durante la noche y 5º durante el día.

Autoridades de control en Argentina

  • Seguridad: Gendarmería Nacional Argentina, Escuadrón 3 Jujuy.
  • Migraciones: Personal de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Jujuy).
  • Aduana: Dirección General de Aduanas (Delegación Jujuy).
  • Transporte: Gendarmería Nacional Argentina (convenio STN - GNA).
  • Fito-zoosanitario: Gendarmería Nacional Argentina (de aplicación conforme a las Leyes Nacionales Vegetal - Animal).

Combustible en el Paso de Jama

La estación de servicio más cercana al Paso de Jama, en territorio argentino, donde se puede cargar combustible es en Susques. También hay una estación de servicio en el propio paso, en el límite con Chile, que es la última estación YPF del lado argentino.

Distancia entre Susques y el Paso de Jama.png

Distancia desde Susques hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama

La distancia por ruta desde Susques, Jujuy, hasta el Complejo Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en coche de alrededor de 1 hora y 20 minutos. Este tramo corresponde a la Ruta Nacional Nº 52, que está asfaltada y en buenas condiciones, y conecta directamente Susques con el paso fronterizo ubicado a una altitud de unos 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama
Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

Distancia desde San Pedro de Atacama hasta el Paso de Jama

La distancia desde San Pedro de Atacama, Chile, hasta el Paso Fronterizo de Paso de Jama es de aproximadamente 155 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje en automóvil de unas 2 horas y 14 minutos. La ruta está asfaltada y en buenas condiciones, siendo la principal conexión entre el norte de Chile y Argentina a través de este paso andino.

