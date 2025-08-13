miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 07:12
Aniversario.

TodoJujuy.com cumple 13 años, el medio digital de noticias referente en todo el NOA

El diario digital más leído del norte celebra más de una década de trayectoria, consolidándose como referente regional con más de 2,5 millones de usuarios mensuales.

Redacción de TodoJujuy
TodoJujuy.com cumple 13 años.

Este miércoles 13 de agosto, TodoJujuy.com conmemora 13 años desde su lanzamiento, un camino marcado por el compromiso con la información rigurosa, la innovación y el servicio a la comunidad. Desde sus inicios en 2012, este medio digital se posicionó rápidamente como uno de los portales más consultados de la región NOA, consolidando su lugar como el principal referente informativo.

Con una audiencia mensual que supera los 2,5 millones de usuarios únicos y más de 4,5 millones de páginas vistas, Todo Jujuy se mantiene como el sitio número uno en lectura en el norte argentino, una posición que refleja la confianza y fidelidad de miles de lectores que eligen sus contenidos a diario para informarse. Además, la presencia del medio se expande con las comunidades que tiene en las distintas plataformas de redes sociales, ubicándose las mismas entre las más grandes de todo el NOA.

TODO JUJUY ANIVERSARIO TV

Pioneros en innovación y uso responsable de inteligencia artificial

TodoJujuy.com fue uno de los primeros medios digitales del país en adoptar y comunicar el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) en los procesos de redacción periodística. Esta incorporación tecnológica se traduce en una mejora constante en la calidad, velocidad y precisión de la producción informativa incorporado al trabajo diario de la redacción periodística.

La implementación de herramientas de IA está plenamente integrada en el trabajo cotidiano del equipo de redacción, optimizando la generación y verificación de contenidos sin sacrificar el rigor periodístico que caracteriza al medio y siempre con la responsabilidad en el chequeo de la información que desde sus inicios fue el eje fundamental del medio periodístico.

todo jujuy.jpg
TodoJujuy.com celebra 13 años.

Trayectoria y cobertura destacada

A lo largo de estos 13 años, TodoJujuy.com realizó coberturas exclusivas y producciones periodísticas que marcaron agenda en la región. Entre las notas más destacadas se cuentan investigaciones en profundidad, reportajes sobre problemáticas sociales, culturales y políticas, y entrevistas con protagonistas clave de la vida pública jujeña, regional y nacional, investigaciones y coberturas especiales de las distintas actividades que son características de Jujuy y de todo el norte de Argentina.

Donde pasó algo estuvo TodoJujuy.com. Desde elecciones políticas, eventos culturales, conciertos, desfiles y hechos de importancia para la provincia y la región.

Estos trabajos reflejan el compromiso permanente con la información veraz, plural y contextualizada, acercando al público los hechos que impactan en su realidad cotidiana.

Compromiso con la comunidad y el futuro

En su aniversario número 13, TodoJujuy.com reafirma su compromiso con la comunidad local y regional y con el periodismo de calidad y refuerza su lucha en contra de la desinformación y las noticias falsas. Como medio periodístico digital apuesta a la innovación tecnológica, la expansión de formatos y la interacción con sus audiencias para seguir creciendo y consolidando su rol como medio de información confiable, cercano y que brinda seguridad en la noticias que publica.

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

