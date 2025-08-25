lunes 25 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de agosto de 2025 - 15:41
Salud.

Dos nuevas ablaciones en Jujuy que suma 48 procedimientos en 2025

Con dos nuevas ablaciones en el Hospital Pablo Soria, en Jujuy ya son 48 los procedimientos en el año.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Trasplantes y ablaciones en Jujuy (Foto ilustrativa)

Trasplantes y ablaciones en Jujuy (Foto ilustrativa)

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que recientemente se concretaron con éxito dos nuevos procedimientos de ablación en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, uno de ellos de carácter multiorgánico. Ya son 48 las ablaciones con operativos realizados en lo que va del año.

Lee además
Guías de turismo de Salta se quejaron que la ley de Jujuy les impide trabajar (Foto ilustrativa)
Gobierno.

Se presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035
se rompio un acueducto y varios barrios de jujuy estan sin agua: hasta que hora
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Los procedimientos se desarrollan gracias al trabajo conjunto de equipos profesionales ablacionistas, becarios y al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIJUY), en articulación con la red hospitalaria pública, el sector privado y el sistema federal de salud.

Las autoridades remarcaron que la sensibilización de la comunidad sobre la donación de órganos, junto con diversas estrategias en terreno e instancias de cooperación interinstitucional contempladas en el Plan Estratégico de Salud II, permiten que Jujuy continúe consolidándose como referente en esta práctica, ofreciendo oportunidades de recuperación y mejor calidad de vida a pacientes de todas las edades que esperan un trasplante.

Hospital Pablo Soria
M&aacute;s ablaciones en el Hospital Pablo Soria

Más ablaciones en el Hospital Pablo Soria

Un 2024 récord en ablaciones en Jujuy

Nuestra provincia tuvo durante el 2024 un año récord en materia de ablaciones concretando 80 procedimientos, es decir poco más de un 50% que en el 2023 cuando se habían realizado un total de 52 ablaciones, en todos los casos de carácter multiorgánico.

¿Es obligatorio donar órganos en Argentina?

En nuestro país la donación de órganos es obligatoria por ley, pero con una importante salvedad, ya que todos los mayores de 18 años son considerados donantes a menos que hayan expresado su voluntad de no serlo.

Esta normativa se establece en la Ley 27.447 conocida como la Ley Justina, que entró en vigencia el 4 de agosto de 2018. La ley fue diseñada para facilitar y aumentar el número de donantes y trasplantes en el país, y fue aprobada por unanimidad en el Congreso.

Información sobre la donación de órganos

Se puede concurrir a la sede del CUCAIJUY en Güemes 1360 de San Salvador, de lunes a viernes de 8 a 12 horas o comunicarse al 4221228. También se puede contactar la línea telefónica del INCUCAI, 0800 555 4628 (INCU) o consultar la web https://www.argentina.gob.ar/salud/incucai.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se presentó el Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025-2035

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Impactante choque en la Cuesta de Bárcena con dos personas heridas

Qué es un "homicidio por placer", y por qué se tiene en cuenta en la causa de presunto asesino serial

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Lo que se lee ahora
se rompio un acueducto y varios barrios de jujuy estan sin agua: hasta que hora
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora
Atención.

Se rompió un acueducto y varios barrios de Jujuy están sin agua: hasta qué hora

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Alto Comedero.

Encontraron ADN de una tercera víctima en la casa de Matías Jurado

Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026.
Eliminatorias.

Cuándo salen a la venta las entradas de Argentina vs Venezuela

Piloto jujeño murió en una carrera.
Motos.

Un piloto jujeño murió en un accidente durante una carrera

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Jujuy.

Hallazgo estremecedor en herramientas que usaba el presunto asesino serial de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel