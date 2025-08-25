Impactante choque en la Cuesta de Bárcena con dos personas heridas

La Ruta Nacional 9, km 1722, en Cuesta de Bárcena a la altura del paraje Corte Azul fue escenario de un n uevo hecho vial que llevó al cote total momentáneo de ese tramo de la ruta.

En el lugar, personal de Seguridad Vial, Bomberos y el SAME trabajaron en la atención de dos personas. El conductor que se encontraba fuera del vehículo con lesiones que evaluadas por los profesionales de la salud; y una mujer que se encontraba dentro del camión.

Desde el SAME informaron que fueron rescatados y trasladados los dos involucrados en el siniestro vial al Hospital Pablo Soria.

se trató del chofer del camión, de 63 años, y una mujer de 45 años que viajaba como acompañante.

El conductor presenta traumatismo de tórax cerrado y múltiples golpes, al igual que la mujer, que sufrió las mismas lesiones.

La acompañante permanecía dentro del vehículo al momento del rescate. Fue retirada por los profesionales de salud y trasladada al hospital. Presenta dolor en el pecho, aunque los médicos constataron que respira con normalidad.