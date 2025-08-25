Impactante choque en la Cuesta de Bárcena con dos personas heridas

La Ruta Nacional 9, km 1722, en Cuesta de Bárcena a la altura del paraje Corte Azul fue escenario de un nuevo hecho vial que llevó al cote total momentáneo de ese tramo de la ruta.
En el lugar, personal de Seguridad Vial, Bomberos y el SAME trabajaron en la atención de dos personas. El conductor que se encontraba fuera del vehículo con lesiones que evaluadas por los profesionales de la salud; y una mujer que se encontraba dentro del camión.
Choque en la Cuesta de Bárcena: dos heridos trasladados al Hospital Pablo Soria
Desde el SAME informaron que fueron rescatados y trasladados los dos involucrados en el siniestro vial al Hospital Pablo Soria.
se trató del chofer del camión, de 63 años, y una mujer de 45 años que viajaba como acompañante.
El conductor presenta traumatismo de tórax cerrado y múltiples golpes, al igual que la mujer, que sufrió las mismas lesiones.
La acompañante permanecía dentro del vehículo al momento del rescate. Fue retirada por los profesionales de salud y trasladada al hospital. Presenta dolor en el pecho, aunque los médicos constataron que respira con normalidad.
